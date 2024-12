Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona rozważy pozyskanie Marcusa Rashforda!

FC Barcelona w obecnym sezonie radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Duży pływ na dyspozycję Dumy Katalonii ma Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec wraz z przyjściem do drużyny wprowadził nowe porządki, co ma odzwierciedlenie w wynikach. Blaugrana ma ogromne ambicje, dlatego myśli o poważnych wzmocnieniach.

Tylko Haaland rywalem Lewandowskiego do Złotej Piłki?

Najnowsze informacje z obozu FC Barcelony przekazuje serwis „GiveMeSport”. Otóż Duma Katalonii rozważa dokonanie wielkiego transferu. W kręgu zainteresowań lidera hiszpańskiej La Ligi znajduje się Marcus Rashford z Manchesteru United. Warto zaznaczyć, że przyszłość na angielskiego zawodnika na Old Trafford stoi pod dużym znakiem zapytania.

Wspomniane źródło donosi, że wciąż jest daleka droga do przeprowadzki Marcusa Rashforda do FC Barcelony. Duma Katalonii obecnie wykazuje jedynie zainteresowanie gwiazdą Manchesteru United. Hiszpanie ruszą dopiero po Anglika, jeśli faktycznie Czerwone Diabły zdecydują się na jego sprzedaż. Na konkretniejsze informacje zapewne trzeba będzie poczekać do lata.

Marcus Rashford w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Manchesteru United. W tym czasie 60-krotny reprezentant Anglii zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Czerwonych Diabłów na 60 milionów euro.