fot. Michał Chwieduk / Spodek Super Cup / Materiał prasowy Na zdjęciu: Spodek Super Cup

Dudek, Skrtel i Jankulovski wezmą udział w Spodek Super Cup

Spodek Super Cup po świętach Bożego Narodzenia i świętowaniu Nowego Roku będzie jednym ze sportowych wydarzeń stycznia 2025 roku. To będzie druga edycja turnieju, który został przyjęty w styczniu tego roku z dużym entuzjazmem.

Lukas Podolski: kto późno wstaje, ten przegrywa

Już wcześniej jasne było, że w kolejnej edycji Spodek Super Cup zagrają takie ekipy jak: Górnik Zabrze, Banik Ostrawa, GKS Katowice, Spartak Trnava, ROW 1964 Rybnik, Wisłoka Dębica, JKS Jarosław i Superbet Team. Wiadomo, że w szeregach 14-krotnego mistrza Polski udział weźmie między innymi Lukas Podolski. Z kolei dużą niewiadomą były personalia ostatniej z wymienionych ekip. Niemniej pierwsze karty zostały odkryte.

Sławomir Peszko będzie przedstawicielem ekipy, w której wystąpią takie gwiazdy jak: Jerzy Dudek, Martin Skrtel czy Marek Jankulovski. Były reprezentant Polski swego czasu występował między innymi w Liverpoolu i Realu Madryt. Czech to dzisiaj dyrektor sportowy Dunajskiej Stredy. W przeszłości z kolei Skrtel grał w Liverpoolu, Atalancie czy Fenerbahce. Z kolei 77-krotny reprezentant Czech w przeszłości grał w takich zespołach jak: SSC Napoli czy AC Milan. Do niedawna Jankulovski był dyrektorem spotowym Banika Ostrawa. Z kolei w styczniu Czech będzie rywalizował z takimi graczami jak Adrian Błąd czy Poldi.

“Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa”

To jednak nie koniec niespodzianek, co zapowiada szef całego wydarzenia. – To turniej stworzony dla kibiców. Chcemy, aby każdy miłośnik futbolu, niezależnie od wieku, poczuł się częścią tej piłkarskiej uczty. Jestem ogromnie dumny, że do katowickiego Spodka sprowadzimy prawdziwe legendy piłki nożnej. I dodam tylko, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – przekonuje organizator Spodek Super Cup, Grzegorz Górski.

Na trybunach turnieju, który odbędzie się w Katowicach, spodziewanych jest dziewięć tysięcy widzów. Arbitrem zawodów będzie Szymon Marciniak. Ponadto w programie Spodek Super Cup jest też występ legendarnej grupy hip-hopowej Paktofonika, składającej się dzisiaj z takich wokalistów jak: Wojciech “Fokus” Alszer i Sebastian “Rahim” Salbert.

Turniej rozgrywany będzie natomiast na boisku o wymiarach 40 m x 21 m, z bandami przyspieszającymi tempo gry. Bilety na Spodek Super Cup 2025 są dostępne na stronie SpodekSuperCup.pl.

