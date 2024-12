Legia szykuje się do Ligi Konferencji. Napastnik wrócił do treningów z drużyną

Legia Warszawa przygotowuje się do dwóch meczów Ligi Konferencji. Jak informuje tygodnik "Piłka Nożna", Jean-Pierre Nsame wrócił do treningów z pierwszym zespołem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Jean-Pierre Nsame przywrócony do pierwszego zespołu

Legia Warszawa zakończyła rok kalendarzowy na czwartej pozycji w PKO Ekstraklasie, a do liderującego Lecha Poznań traci sześć punktów. Podopieczni Goncalo Feio rewelacyjnie spisują się w Lidze Konferencji, gdzie są wiceliderem tabeli. Na szczycie plasuje się Chelsea, wyprzedzając Wojskowych jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

WIDEO: Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku

Przed stołeczną drużyną kluczowe starcia, które mogą zadecydować o awansie do 1/8 finału europejskich pucharów. W czwartek podejmie Lugano (12 grudnia), a następnie zmierzy się z Djurgarden (19 grudnia) w Szwecji. Okazuje się, że do treningów z pierwszym zespołem Legii wrócił Jean-Pierre-Nsame. Kameruńczyk w listopadzie został przesunięty do drużyny rezerw.

Kilka tygodni temu Feio podkreślił, że na miejsce w składzie trzeba zasłużyć zarówno umiejętnościami sportowymi, jak i odpowiednią postawą. 31-letni napastnik został sprowadzony na Łazienkowską w ramach rocznego wypożyczenia z włoskiego Como. W umowie zawarto też możliwość wykupu doświadczonego piłkarza.

Nsame to trzykrotny król strzelców ligi szwajcarskiej, kiedy występował w Young Boys Berno. Kameruńczyk w barwach warszawskiej drużyny spędził na boisku 404 minuty. W tym sezonie zdołał strzelić dwa gole w 10 rozegranych meczach.