fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen pod wrażeniem Lukasa Podolskiego

Lech Poznań zakończył 2024 rok na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Niemniej w ostatnim występie przed przerwą świąteczno-noworoczną Kolejorz uznał wyższość Górnika Zabrze, przegrywając jednym golem (1:2). Tymczasem w rozmowie z Tipsbaldet na temat Lukasa Podolskiego swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec ekipy z Poznania.

– Widziałem, co jest dla niego charakterystyczne. Jest naprawdę dobrym piłkarzem. Ma świetne czucie piłki. Jest utalentowanym napastnikiem i ma świetne oko do gry. Nie jest już najszybszy. To zupełnie naturalne, gdy zbliża się do czterdziestki. Nadal jest jednak naprawdę dobrym zawodnikiem, który dobrze czyta grę, dobrze ustawia kolegów z drużyny i dobrze ustawia grę – mówił Frederiksen cytowany przez duński serwis piłkarski.

– Ma swój wkład przede wszystkim w ofensywie. Może nie tak bardzo, gdy nie ma piłki. Większą część swojej gry spędza z piłką, więc jest utalentowanym zawodnikiem. To robi wrażenie w tym wieku. Jest kilku nieco starszych panów, którzy nadal grają fantastycznie – dodał trener Lecha.

Podolski ma kontrakt ważny z Górnikiem do końca czerwca 2025 roku. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że były reprezentant Niemiec po sezonie zakończy piłkarską karierę.

