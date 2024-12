Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek rozmawiał z Radomiakiem Radom

Jerzy Brzęczek od 3 października 2022 roku pozostaje bez pracy. Wówczas szkoleniowiec rozstał się z Wisłą Kraków i pomimo kilku medialnych powiązań do tej pory nie wrócił na ławkę trenerską. Już wkrótce może się to zmienić.

Według najnowszych wieści Jerzy Brzęczek odbył rozmowy z Radomiakiem Radom. Drużyna uplasowała się na 16. miejscu w Ekstraklasie po rundzie jesiennej, przez co władze mają poważne wątpliwości co do Bruno Baltazara. Wydaje się, że aktualnie jest to najlepszy moment do zmiany trenera, ponieważ nowy szkoleniowiec mógłby w pełni przepracować zimowy okres przygotowawczy i poznać drużynę przed decydującą wiosną.

Niewykluczone, że Radomiak Radom zdecyduje się na zatrudnienie właśnie byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Niemniej jednak klub analizuje wszystkie opcje i ponoć prowadził także rozmowy z innymi kandydatami. Kluczowych decyzji zapewne można się spodziewać w najbliższych dniach.

Dla Jerzego Brzęczka byłby to powrót do Ekstraklasy po sześciu latach. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej trener pracował jeszcze przed objęciem kadry narodowej. Mianowicie miało to miejsce w latach 2017-2018, gdy prowadził Wisłę Płock.