PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Janne Anderson ma niebawem zostać zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Szwecji

Trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson, jest jednym z kandydatów do przejęcia schedy po 61-latku

W przeszłości Gustafsson sięgnął po mistrzostwo Europy z kadrą U21

Gustafsson opuści Pogoń, by przejąć reprezentację Szwecji? Ma mocnych rywali

Pozycja Janne Anderssona w roli selekcjonera reprezentacji Szwecji wisi na włosku. Trzy Korony fatalnie radzą sobie w eliminacjach do Euro 2024. Zajmują trzecie miejsce w grupie F, tracąc aż siedem punktów do kadr Belgii i Austrii. Szwedzkie media już zastanawiają się, kto zastąpi 61-latka. Wśród głównych kandydatów do przejęcia tej roli wymienia się Grahama Pottera, Olofa Mellberga i… Jensa Gustafssona.

Portal Fotbol Skanalen podkreśla, że obecny trener Pogoni Szczecin w przeszłości z sukcesami pracował w młodzieżowej reprezentacji Szwecji, sięgając z nią po mistrzostwo Europy. Do tego prowadzi obecnie jednego z kadrowiczów, Linusa Wahlqvista.

– Postrzegam go jako świetnego trenera i dobrego człowieka. Zobaczymy, czy będzie jednym z kandydatów. To z pewnością ktoś, kto rozumie, jak działa federacja. To logiczne, by go rozważać – powiedział obrońca Pogoni.

