Korona - Pogoń to mecz, który zamknie zmagania w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wskazanie faworyta to twardy orzech do zgryzienia. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:00.

Korona i Pogoń w różnych rzeczywistościach

Korona Kielce to aktualnie ekipa, która z 17 punktami znajduje się w strefie spadkowej. W środku tygodnia zespół Jacka Zielińskiego co prawda wyeliminował Widzew Łódź z Pucharu Polski. Niemniej w PKO BP Ekstraklasie kielczanie nie wygrali w żadnym z trzech ostatnich meczów. W poprzedniej serii gier Korona uległa u siebie Górnikowi Zabrze (2:4). Pogoń Szczecin natomiast marzy o tym, aby zakończyć zmagania ligowe w 2024 roku w TOP 7 w tabeli. Ekipa dowodzona przez Roberta Kolendowicza ma jednocześnie nadzieję, że uda się jej wygrać drugie z rzędu spotkania w roli gościa.

Pogoń lubi potyczki z Koroną

W ostatnich pięciu spotkaniach między obiema ekipami trzykrotnie górą była Pogoń Szczecin, a dwa razy miał miejsce remis. Korona Kielce nie potrafi pokonać Portowców od 20 grudnia 2019 roku. Złocisto-krwiści wygrali wówczas jednym trafieniem (1:0). Kielczanie ogólnie zawodzą w tym sezonie, grając u siebie. Pod tym względem są jak na razie najgorszą drużyną w rozgrywkach, na co wpływ mają tylko dwa wygrane mecze i remis w ośmiu występach. Korona zaliczyła aż pięć porażek w roli gospodarza. Tymczasem ekipa ze Szczecina nie przepada za grą na wyjazdach. W ośmiu tego typu spotkaniach Pogoń zwyciężyła tylko raz, notując też jeden podział punktów i sześć razy opuszczała plac gry na tarczy.

Mecze drużyny Korona Kielce Korona Kielce 1 Widzew Łódź 0 Korona Kielce 2 Górnik Zabrze 4 Raków Częstochowa 1 Korona Kielce 1 Korona Kielce 0 Lechia Gdańsk 0 GKS Katowice 1 Korona Kielce 2 Mecze drużyny Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 4 Zagłębie Lubin 3 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1 Lechia Gdańsk 0 Pogoń Szczecin 3 Pogoń Szczecin 0 Radomiak 1 Motor Lublin 4 Pogoń Szczecin 2

Sytuacja kadrowa w Koronie i Pogoni

Obie drużyny do poniedziałkowej potyczki podejdą osłabione. W zdecydowanie gorszej sytuacji kadrowej są kielczanie. Korona będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak: Mateusz Czyżycki, Nono, Marcus Godinho, Pau Resta czy Yoav Hofmajster. Pogoń musi sobie natomiast radzić bez dwóch graczy. Wyłączeni z gry są kolejno: Mariusz Malec i Danijel Loncar.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz

Rezerwowi 3 Konrad Matuszewski 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 24 Bartlomiej Smolarczyk 27 Pedro Nuno 37 Hubert Zwoźny 87 Rafal Mamla 88 Wojciech Kaminski 10 Adrian Przyborek 13 Dimitrios Keramitsis 15 Marcel Wedrychowski 20 Alexander Gorgon 21 João Gamboa 23 Benedikt Zech 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 35 Maciej Wojciechowski 51 Patryk Paryzek

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Mateusz Czyzycki Uraz ścięgna Achillesa Połowa grudnia 2024 David González Plata Nono Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2024 Marcus Godinho Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2024 Jakub Konstantyn Uraz ścięgna Achillesa Niepewny Pau Resta Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Yoav Hofmayster Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Mariusz Malec Uraz ścięgna udowego Nieznany Danijel Loncar Uraz uda Nieznany

Pogoń głodna drugiego triumfu w roli gościa

Korona Kielce brała udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy tylko jedna z ekip była w stanie skierować piłkę do siatki lub miał miejsce bezbramkowy remi. To nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o szanse na gole w poniedziałkowym starciu. W lipcu tego roku oba zespoły grały ze sobą po raz pierwszy w tej kampanii i spokojnie zwycięstwo zaliczyli Portowcy, wygrywając różnicą trzech goli. To może dawać do myślenia przed startem spotkania. Tym bardziej że trudno spodziewać się trafień z obu stron na Exbud Arenie w Kielcach.

Poniedziałkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie można oglądać na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do transmisji ze starcia Korona Kielce - Pogoń Szczecin zapewni platforma CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Rywalizację skomentują Remigiusz Kula i Mateusz Rokuszewski.