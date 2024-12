PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Tomasz Walczak na celowniku Radomiaka Radom

Radomiak Radom ma za sobą kiepską jesień w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Bruno Baltazara bowiem zszedł na zimową przerwę na miejscu spadkowym. Jednym z najjaśniejszych punktów Zielonych do tej bory był Leonardo Rocha. Portugalczyk jednak wkrótce może zmienić barwy klubowe, a władze klubu zaczęły już rozglądać się za następcą napastnika.

Z informacji przekazanych przez Szymona Janczyka dowiadujemy się, że Radomiak Radom wytypował już kandydata do wzmocnienia ataku. Dziennikarz „Weszło” zdradził, że na celowniku Zielonych znalazł się piłkarz Rakowa Częstochowa. A jest nim Tomasz Walczak, który do tej pory miał problem z przebiciem się do drużyny Marka Papszuna.

Warto zaznaczyć, że Radomiak Radom już wcześniej chciał pozyskać 19-latka. Zieloni w minionym letnim okienku transferowym planowali przyjście wychowanka Wisły Płock. Raków Częstochowa wówczas jednak nie chciał słyszeć o odejściu swojego napastnika. Wydaje się, ze wkrótce jednak dojdzie do ostatecznej zmiany barw klubowych przez byłego zawodnika Pogoni Siedlce.

Tomasz Walczak w obecnej kampanii rozegrał jedynie cztery spotkania w seniorskiej drużynie Rakowa Częstochowa. Jednak jego pobyt na placu gry trwał zaledwie 130 minut. 19-latek nie ma na koncie gola ani asysty.