Frederiksen wskazał, czego wymaga. Duże zmiany w Lechu Poznań

fot. PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen zadbał o dyscyplinę w Lechu Poznań

Lech Poznań zakończył rundę jesienną na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Bez wątpienia duża w tym zasługa Nielsa Frederiksena, który objął zespół latem tego roku i bardzo szybko przystosował drużynę do swojego stylu gry.

W wywiadzie dla duńskiego portalu Tipsbladet trener Lecha Poznań wskazał, czego wymaga od piłkarzy, aby móc realizować swoje założenia. Okazuje się, że Niels Frederiksen szczególną uwagę przywiązuje do kondycji fizycznej. Duńczyk opowiedział, jakie elementy wdrożył i co konkretnie dało efekty.

– Sposób, w jaki chcę grać w piłkę nożną, wymaga, by zawodnicy mieli dobrą kondycję fizyczną i potrafili biegać na długie dystanse, wiele i szybko, wielokrotnie. To jest intensywność, z jaką chcemy grać. Pierwszym krokiem jest trenowanie ich w taki sposób, by to było możliwe. Myślę, że trenujemy z nieco wyższą intensywnością, niż byli do tego przyzwyczajeni. Jest też kwestia dotycząca tego, jak żyć jako profesjonalny piłkarz. W tym zakresie dokonałem pewnych zmian i postawiłem pewne wymagania dotyczące ich kondycji fizycznej – powiedział szkoleniowiec.

Oprócz tego Frederiksen przyznał, że wprowadził system konsekwencji dla zawodników, którzy nie spełniają wymagań dotyczących kondycji fizycznej. Zawodnicy nie otrzymują kar finansowych, ale muszą wykonać dodatkową pracę, aby osiągnąć założone cele fizyczne. Frederiksen zauważył, że to podejście było dla zawodników nowością, ale dzięki temu udało się poprawić parametry fizyczne zespołu. Dodał, że po objęciu stanowiska dostrzegł braki w tym zakresie, które udało się zmienić, a teraz jest zadowolony ze swoich piłkarzy.

Frederiksen odniósł się również do słów Bartosza Mrozka, który stwierdził, że trener zakazał jedzenia ciasta. Duńczyk wyjaśnił, że kwestia ciasta nie jest sama w sobie tak poważna. Chodzi raczej o wysłanie sygnału i zmianę pewnych nawyków. Podkreślił, że aby zmienić zachowanie, konieczne jest wprowadzenie konkretnych zmian, a nie jedynie rozłożenie slajdów czy plakatów w szatni z instrukcjami.