To nie będzie nowy trener Legii. Bezkrólewie trwa

Legia Warszawa od jakiegoś czasu szuka nowego trenera. Wiadomo jednak, że pomimo plotek, nie będzie nim Ante Simundza ze Śląska Wrocław, o czym poinformował Marcin Torz, dziennikarz "Ujawniamy.com" na platformie X.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Ante Simundza nie będzie nowym trenerem Legii Warszawa

Legia Warszawa już dwa tygodnie temu pożegnała się z Edwardem Iordanescu. Od tamtego momentu klub poszukuje następcy rumuńskiego szkoleniowca, ale trzeba jasno powiedzieć, że końca tego okres nie widać. Właściwie coraz więcej wskazuje na to, że do końca rundy ekipę ze stolicy może prowadzić dotychczasowy asystent, a więc Inaki Astiz. Problem jednak w tym, że obecne wyniki Wojskowych są bardzo słabe i bez natychmiastowej zmiany nie będzie już nawet marzeń o walce o mistrzostwo Polski.

Dlatego też wydaje się, że wszystkim w klubie powinno zależeć na tym, aby jak najszybciej zakończyć ten okres bezkrólewia na ławce trenerskiej i postawić jednocześnie na fachowca. Teraz jednak wiadomo, że pomimo plotek, które w ostatnich dniach krążyły w przestrzeni medialnej, nowym szkoleniowcem Legii Warszawa nie będzie Ante Simundza ze Śląska Wrocław, o czym poinformował Marcin Torz, dziennikarz „Ujawniamy.com” na platformie X (dawniej Twitter).

Wydawało się od samego początku, że pomysł zatrudnienia trenera z ekipy z Betclic 1. ligi jest rozwiązaniem dość odważnym, szczególnie biorąc pod uwagę jego pracę właśnie w Śląsku. W przeszłości co prawda Simundza był mistrzem Słowenii oraz Bułgarii, ale w Polsce zbiera dość mieszane recenzje.

