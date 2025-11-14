Cracovia może stracić gwiazdora! Chcą go dwa zagraniczne kluby

Cracovia już zimą może stracić Filipa Stojilkovicia. Napastnik znalazł się bowiem na celowniku dwóch klubów - AC Monzy oraz tureckiego Goztepe SK, o czym donosi Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Filip Stojilković

Filip Stojilković na radarze dwóch klubów

Cracovia w tym sezonie ogólnie radzi sobie bardzo dobrze, choć należy zaznaczyć, że ostatni okres tej ekipy nie jest najlepszy. Kilka spotkań przed przerwą reprezentacyjną zostało przegrane i to w złym stylu, a takim meczem, który może być sporym znakiem ostrzegawczym jest starcie z Radomiakiem Radom, w którym podopieczni Luki Elsnera ulegli aż 0:3.

Niemniej Pasy to nadal jedna z najlepszych ekip w tym sezonie, bowiem aktualnie na ich koncie znajdują się 22 punkty, a więc tyle samo, co piąty właśnie zespół z Radomia. Aktualnie Cracovia zajmuje jednak szóstą lokatę. Jednak kibice mogą być zaniepokojeni przez informacje, które właśnie dopływają do Polski. Według wieści przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky Sports DE”, napastnik Cracovii, Filip Stojilković znalazł się na radarze dwóch klubów – AC Monzy oraz tureckiego Goztepe SK.

Co ciekawe, transfer gwiazdora nie tylko zespołu z Krakowa, ale i całej PKO Ekstraklasy, możliwy byłby już zimą. W tym sezonie do tej pory Filip Stojilković 15 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował trzy asysty. 25-letni Szwajcar wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2 miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Zieliński na radarze znanego trenera! Jest jednak jeden problem