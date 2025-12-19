To jeden z głównych celów Lecha. Chce wzmocnić tę pozycję

CTK Photo/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Dwie pozycje, które Lech Poznań chce wzmocnić zimą

Lech Poznań z całą pewnością może powiedzieć, że ostatnie miesiące nie są do końca zadowalające jeśli chodzi przede wszystkim o wyniki. Rundę jesienną Kolejorz zakończył bowiem na 8. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a w Lidze Konferencji Europy zmagać będzie musiał się w barażach. Niemniej szanse na pomyślne zakończenie kampanii nadal są spore, choć potrzeba do tego m.in. zimowych wzmocnień.

Dlatego też władze klubu chcą zimą dokonać konkretnych transferów i dać zespołowi nową energię dzięki nowym twarzom. Według informacji przekazanych przez serwis „Sportowy Poznań” Lech Poznań w zbliżającym się wielkimi krokami zimowym okienku transferowym ma zamiar sprowadzić nowego defensywnego pomocnika. To właśnie druga linia wskazywana jest jako problematyczna, szczególnie ze wzglądu na kontuzje Radosława Murawskiego.

Poza tym z pewnością nadzieje pokładane w takich piłkarzach jak chociażby Timothy Ouma okazały się niewystarczające. Jednak pomocnik ze Slavii Praga jest tylko wypożyczony, ale bez szans na skrócenie wypożyczenia zimą, a więc zostanie w Kolejorzu do końca sezonu. Drugą pozycją, którą chce wzmocnić Niels Frederiksen jest pozycja bramkarza. Jednak raczej klub chce szukać możliwych okazji na rynku.

