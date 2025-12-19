To jeden z głównych celów Lecha. Chce wzmocnić tę pozycję

14:25, 19. grudnia 2025 15:00, 19. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sportowy Poznań

Lech Poznań zimą będzie szukał wzmocnić. Według informacji przekazanych przez serwis "Sportowy Poznań" klub będzie chciał pozyskać zimą nowego defensywnego pomocnika i bramkarza.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
CTK Photo/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Dwie pozycje, które Lech Poznań chce wzmocnić zimą

Lech Poznań z całą pewnością może powiedzieć, że ostatnie miesiące nie są do końca zadowalające jeśli chodzi przede wszystkim o wyniki. Rundę jesienną Kolejorz zakończył bowiem na 8. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a w Lidze Konferencji Europy zmagać będzie musiał się w barażach. Niemniej szanse na pomyślne zakończenie kampanii nadal są spore, choć potrzeba do tego m.in. zimowych wzmocnień.

Dlatego też władze klubu chcą zimą dokonać konkretnych transferów i dać zespołowi nową energię dzięki nowym twarzom. Według informacji przekazanych przez serwis „Sportowy Poznań” Lech Poznań w zbliżającym się wielkimi krokami zimowym okienku transferowym ma zamiar sprowadzić nowego defensywnego pomocnika. To właśnie druga linia wskazywana jest jako problematyczna, szczególnie ze wzglądu na kontuzje Radosława Murawskiego.

POLECAMY TAKŻE

Filip Szymczak
Kariera Polaka na zakręcie. Przepadł po wyjeździe z Ekstraklasy
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Takiego miejsca jeszcze nie było. Polska pnie się w rankingu UEFA
Zbigniew Boniek
Ile zespołów awansuje do 1/8 finału LKE? Boniek wskazał faworytów

Poza tym z pewnością nadzieje pokładane w takich piłkarzach jak chociażby Timothy Ouma okazały się niewystarczające. Jednak pomocnik ze Slavii Praga jest tylko wypożyczony, ale bez szans na skrócenie wypożyczenia zimą, a więc zostanie w Kolejorzu do końca sezonu. Drugą pozycją, którą chce wzmocnić Niels Frederiksen jest pozycja bramkarza. Jednak raczej klub chce szukać możliwych okazji na rynku.

Zobacz także: Rośnie zainteresowanie Shehu. Trzy kierunki w grze. Ważny punkt w kontrakcie [NASZ NEWS]