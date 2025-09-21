To byłoby zaskoczenie. Były trener Milanu na meczu Pogoni

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Głośne nazwisko mogłoby objąć Pogoń Szczecin?!

Pogoń Szczecin przegrała w niedzielnym meczu z Lechią Gdańsk przed własną publicznością aż 3:4. To wynik, który jest dla wielu zaskoczeniem i chyba doskonale wpisuje się w to, co obecnie dzieje się w klubie Dumy Pomorza. Po zwolnieniu Roberta Kolendowicza zespół przejął bowiem asystent, Tomasz Grzegorczyk. I choć jest to tylko opcja tymczasowa, to pokazuje, że zwolnienie trenera nie było wcześniej przygotowane.

Niemniej wiadomo też, że klub toczy zaawansowane rozmowy z jednym z potencjalnych kandydatów. Blisko Portowców miałby być Tim Walter, ale teraz być może na giełdzie nazwisk pojawiło się nowe. Wszystko bowiem przez fakt, że podczas wspomnianego już meczu z Lechią Gdańsk w loży klubowej znalazł się Fatih Terim, o czym poinformował Daniel Trzepacz z serwisu „pogonsport.net”.

Fatih Terim to 72-letni szkoleniowiec rodem z Turcji, który na swoim koncie ma wiele klubów. Prowadził on bowiem m.in. AC Milan, Galatasaray oraz kilkukrotnie reprezentację swojego kraju. Ostatnim klubem tego trenera był arabski zespół Al-Shabab FC. Na jego koncie znajdują się wielokrotnie mistrzostwa Turcji.

