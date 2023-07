fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Ruch Chorzów rozegrał drugie spotkanie kontrolne w trakcie okresu przygotowawczego

Niebiescy mierzyli się z Hutnikiem Kraków

Chorzowska drużyna była stroną przeważającą na tle rywala, ale zaliczyła ostatecznie drugi remis tego lata

Ruch – Hutnik: Niebiescy znów z remisem

Ruch Chorzów w trakcie letniego okna transferowego jest jednym z tych klubów, który jest bardzo aktywny na rynku. Jak na razie szeregi 14-krotnego mistrza Polski wzmocniło dziesięciu zawodników. W środę 5 lipca Niebiescy rozegrali natomiast drugi mecz kontrolny przed startem nowej kampanii.

Podopieczni Jarosława Skrobacza mierzyli się z Hutnikiem Kraków, który w sezonie 2023/2024 będzie rywalizował w 2 Lidze. W ekipie z Chorzowa od pierwszej minuty zagrali między innymi pozyskani Michał Buchalik, Juliusz Letniowski, Mateusz Bartolewski, Wiktor Długosz, czy Filip Starzyński. W pierwszej odsłonie, mimo że nie brakowało sytuacji strzeleckich, to ostatecznie goli zabrakło. Bliski skierowania piłki do siatki był przede wszystkim Konrad Kasolik.

Po zmianie stron trener Ruchu zdecydował się na wystawienie zmienionej jedenastki. Z kolei w 57. minucie piłkę do siatki skierował Tomasz Foszmańczyk, któremu pozostało dostawienie nogi do piłki. Radość z prowadzenia Niebieskich nie trwała długo, bo już w 65. minucie bramkę zdobył Dawid Kubowicz. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się remisem.

Ruch jednocześnie w kolejnym sparingu zremisował. Kolejne spotkanie w trakcie okresu przygotowawczego chorzowianie rozegrają już 8 lipca, czyli w najbliższą sobotę. Zmierzą się wówczas ze Stal Rzeszów. Sezon ligowych chorzowski zespół zacznie z kolei od wyjazdowego starcia z Zagłębiem Lubin.

Ruch Chorzów – Hutnik Kraków 1:1 (0:0)

1:0 Foszmańczyk 57′

1:1 Kubowicz 65′

