Sopić posadzi gwiazdę na ławce! Kluczowa zmiana w Widzewie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Żeljko Sopic

Kikolski w miejsce Gikiewicza. Widzew zmienia bramkarza

Widzew Łódź rozpoczął sezon 2025/2026 od zwycięstwa w domowym meczu z Zagłębiem Lubin (1:0). W drugim spotkaniu nie było już tak dobrze, ponieważ Rycerze Wiosny przegrali z Jagiellonią Białystok (2:3). Winą za porażkę obarczono Rafała Gikiewicza. Na jego konto można zapisać stratę pierwszego oraz ostatniego gola. Co więcej, okazuje się, że powstał konflikt na linii bramkarz – sztab szkoleniowy.

Z ustaleń serwisu Meczyki.pl wynika, że między Gikiewiczem a sztabem miało dojść do nieporozumienia. Efektem tego ma być zmiana między słupkami na mecz z GKS-em Katowice w 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy. 37-latek miał zostać odsunięty od składu.

Od pierwszych minut w bramce ma zagrać Maciej Kikolski, czyli nowy nabytek klubu. Widzew Łódź sprowadził go w trwającym oknie transferowym z Legii Warszawa za ok. 300 tysięcy euro. Choć oficjalnego debiutu jeszcze nie zaliczył, to próbkę swoich możliwości pokazał w dwóch meczach sparingowych. W poprzednim sezonie grał na wypożyczeniu w Radomiaku Radom, dla którego wystąpił w 33 spotkaniach, w których zanotował 6 czystych kont.

Gikiewicz pierwszym bramkarzem łódzkiego klubu jest od sezonu 2023/2024. Widzew ściągnął go na zasadzie wolnego transferu z tureckiego Ankaragucu. Łącznie wystąpił jak dotąd w 52 meczach, zachowując 13 czystych kont. Jego umowa wygasa w połowie 2026 roku.