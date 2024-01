Śląsk zrezygnował z transferu. Dyrektor sportowy wyjaśnia

fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: David Balda

Śląsk Wrocław nie zdecydował się na transfer Rosena Bozhinova

19-letni obrońca po testach sportowych wraca do CSKA 1948 Sofia

David Balda wytłumaczył, dlaczego nie doszło do transferu

Śląsk odpuścił transfer. Zadecydowały finanse

Śląsk Wrocław pozyskał tej zimy Simoena Petrowa z CSKA 1948 Sofia. Klub przy okazji zainteresował się innym piłkarzem bułgarskiego klubu, występującym w drugoligowych rezerwach.

19-letni Rosen Bozhinov trafił do Wrocławia na testy. Jego umiejętnościom z uwagą przyglądał się Jacek Magiera. Ostatecznie pion sportowy zdecydował, że nie podpisze kontraktu z obrońcą, który tym samym wróci do CSKA. David Balda wytłumaczył, dlaczego Bozhinov nie został nowym piłkarzem Śląska. Jednocześnie zaznaczył, że w przyszłości temat transferu może wrócić.

“Z jego klubem mieliśmy ustalone warunki finansowe, gdybyśmy zdecydowali się podpisać umowę z Rosenem. Spędził z nami prawie 14 dni, wyglądał dobrze, od razu wpasował się do szatni, widać na nim ogromny potencjał, ale także niedojrzałość na poziomie seniorskim. Uznaliśmy, że obecnie to nie jest poziom adekwatny do tej kwoty finansowej” – wytłumaczył dyrektor sportowy lidera Ekstraklasy.

Rosen Bozinov: Zakończył testy sportowe i wraca do CSKA 1948 Sofia. Napiszę trochę więcej na ten temat, jak to wszystko się zaczęło…



Na początku listopada byłem na tygodniowym scoutingu w Bułgarii. Jechałem głównie obserwować Simeona Petrova i Antoine Baroana (w końcu… — David Balda (@directorbalda) January 25, 2024

