fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław przegrał w sobotę z Zagłębiem Lubin 1-2

Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0, lecz później dali sobie wbić dwie bramki

Jacek Magiera stwierdził, że jego drużyna może nie być gotowa na rozegranie dwóch dobrych połów

Wrocławianie zaliczyli słaby start

Śląsk Wrocław na inaugurację sezonu zremisował z Koroną Kielce 1-1. W drugiej kolejce podejmował u siebie Zagłębie Lubin w prestiżowej, derbowej rywalizacji. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0 i byli stroną zdecydowanie przeważającą. Po zmianie stron do głosu doszli natomiast Miedziowi, którzy w odstępie kilku minut dwukrotnie trafili do siatki.

W drugiej połowie Śląsk nie był w stanie zagrozić i bił głową w mur. Zagłębie utrzymało skromne prowadzenie do samego końca i wywiozło z Wrocławia komplet punktów. Jacek Magiera negatywnie ocenił występ w wykonaniu swoich podopiecznych. Narzekał na dysproporcje między pierwszą i drugą częścią spotkania.

– Pierwsza połowa dobra, druga słaba i 2:1 dla Zagłębia. Mieliśmy na drugą połowę wyjść jeszcze bardziej agresywnie, a jak zerknąłem na zegarek, to chyba przez 10 sekund nie mieliśmy piłki. Nie było energii, która była w pierwszej połowie. Drużyna dała ciała i to wie. Gdybyśmy utrzymali poziom z pierwszej połowy, to byśmy wygrali. Są te owiane już sławą zdania, że wyciągniemy wnioski, zrobimy analizę. No i zrobimy, ale trzeba to wcielić później w życie. To jest najważniejsze.

– Robiliśmy zmiany, zmieniliśmy też ustawienie, ale nic to nie dało. Zespół nie miał pomysłu, jak się przebić przez zagęszczoną obronę Zagłębia. Krzyczeliśmy, aby w końcówce zagrać już na tak zwaną aferę, ale mogliśmy sobie krzyczeć, kiedy na boisku tego zawodnicy nie słyszą. W Kielcach też zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie i słabiej po przerwie. Dzisiaj tak samo. Może na dzisiaj stać nas tylko na jedną bardzo dobrą połowę? Musimy nad tym pracować – analizował na pomeczowej konferencji.

