IMAGO / P.Dziurman / 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław zimuje na pozycji lidera tabeli PKO Ekstraklasy

Ekipa Jacka Magiery na wiosnę będzie chciała podtrzymać ten wynik

Równolegle trwają rozmowy z piłkarzami na temat przedłużenia ich umów

Kto zostanie na dłużej?

Śląsk Wrocław zakończoną rundę jesienną w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasie może zaliczyć nie tylko do udanych, ale wręcz do fenomenalnych. Zespół Jacka Magiery, który jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu walczył o utrzymanie do de facto ostatniej kolejki, dziś zimuje na fotelu lidera tabeli. To powoduje, że klub musi nieco zmienić myślenie i dokładnie przyjrzeć się, którzy zawodnicy są przydatni na przyszłości.

Ostatnio Śląsk poinformował o przedłużeniu umowy z Matiasem Nahuelem. Teraz z kolei trwają rozmowy z kolejnymi piłkarzami ws. kontynuacji gry dla “Wojskowych”. Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z “Gazety Wrocławskiej” klub rozmowa o przedłużeniu umowy z Patrykiem Janasikiem. Z kolei opcję automatyczną w aktualnym kontrakcie ma Piotr Samiec-Talar, Martin Konczkowski i Alex Petkov. Zaś nie ma aktualnie rozmów z Michałem Rzuchowskim.

Kilku graczom @SlaskWroclawPl latem kończą się umowy. Samiec-Talar, Konczkowski i Petkov mają opcję automatycznych przedłużeń.



