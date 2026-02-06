Siemieniec ma opcję zagraniczną. Cały czas interesują się trenerem Jagiellonii

09:44, 6. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Adrian Siemieniec znalazł się w kręgu zainteresowań Cercle Brugge. Jak podaje Tomasz Włodarczy z serwisu Meczyki.pl, klub z Belgii cały czas interesuję się trenerem Jagiellonii Białystok. Dużo zależy od tego, czy utrzymają się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Cercle Brugge wciąż rozważa zatrudnienie Adriana Siemieńca

Adrian Siemieniec przejmował Jagiellonię Białystok, gdy ta walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie. Rok później doprowadził drużynę z Podlasia do historycznego sukcesu, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski. Na swoim koncie zapisał także triumf w Superpucharze Polski. Najważniejsze jednak jest to, że oprócz wyników na krajowym podwórku, potrafił osiągnąć sukces w Europie.

W poprzednim sezonie razem z Jagiellonią awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Z kolei w trwających rozgrywkach awansował do fazy pucharowej. Duma Podlasia w rundzie play-off zmierzy się z Fiorentiną, a stawką będzie awans do 1/8 finału.

Wyniki w Europie, a także ogólna praca zostały docenione przez zagraniczny klub z Belgii. Już jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Adrian Siemieniec znalazł się w kręgu zainteresowań Cercle Brugge. Tomasz Włodarczyk w programie „Okno Transferowe” przekazał, że belgijska drużyna cały czas interesuje się 34-latkiem. Wiele zależy jednak od tego, czy utrzymają się w lidze.

Informowałem już jakiś czas temu, później wiele razy słyszałem, że Cercle Brugge to był klub, to jest klub, który interesuje się Adrianem Siemieńcem. Jeśli się utrzyma – mówił Tomasz Włodarczyk w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl.

Cercle Brugge na ten moment zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli Jupiler Pro League. Po 23. kolejkach mają na swoim koncie 21 punktów, a do bezpiecznego miejsca tracą 5 punktów.

POLECAMY TAKŻE

Adrian Siemieniec
Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na Ligę Konferencji. Trzy zmiany
Łukasz Masłowski
Jagiellonia bije rekord! Szczegóły hitowego transferu
Afimico Pululu
Pululu dostał propozycję od mistrza kraju! Piłkarz szybko podjął decyzję [NASZ NEWS]