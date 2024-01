fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Maciej Firlej

Ruch Chorzów ma przed sobą miesiące, w których trakcie będzie walczyć o ligowy byt

Znana jest lista graczy, którzy znaleźli się na liście transferowej 14-krotnego mistrza Polski

W gronie graczy, mogących szukać sobie nowego pracodawcy są między innymi Maciej Firlej czy Artur Pląskowski

Ruch Chorzów przed zmianami kadrowymi

Ruch Chorzów w trakcie kampanii 2023/2024 dysponuje szeroką kadrą. Co prawda w mediach nie brakuje doniesień na temat ewentualnych wzmocnień do 14-krotnego mistrza Polski. Aby jednak ktoś mógł do klubu z Chorzowa, to aktualni zawodnicy mający mniejsze szanse na grę, muszą zwolnić miejsce.

W poniedziałek 8 stycznia 2024 roku biuro prasowe Ruchu przekazało informację z listą graczy, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Liczy ona ośmiu zawodników.

Zawodnicy Ruchu Chorzów, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu: Paweł Baranowski, Dawid Barnowski, Maciej Firlej, Artur Pląskowski, Jan Sedlak, Kacper Skwierczyński i Remigiusz Szywacz. Nowy klub znalazł natomiast Konrad Kasolik, który będzie kontynuował karierę w Wieczystej Kraków.

