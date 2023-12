fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów zacznie po przerwie świąteczno-noworocznej nową erę po wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia

41-latek opowiedział w rozmowie z Ruch TV o swoich planach na pierwsze tygodnie pracy w szeregach 14-krotnego mistrza Polski

Następca Jana Wosia związał się z Niebieskich kontraktem do końca czerwca 2025 roku

Janusz Niedźwiedź z jasną deklaracją dotyczącą pracy w Ruchu

Ruch Chorzów w sezonie 2023/2024 rywalizuje o ligowy byt w PKO Ekstraklasie. Niebiescy nie spisali się dobrze w Fortuna Pucharze Polski, przegrywając z Legią II Warszawa. Jednocześnie zmarnowali szansę na zarobienie niezłych pieniędzy. Tak naprawdę już po tym spotkaniu zaczęły się pierwsze uzasadnione spekulacje związane ze zmianą trenera w Ruchu. Finalnie stało się to kilka tygodni później, ale efekty w postaci pięciu remisów w sześciu spotkaniach pod wodzą Jana Wosia nie spełniły oczekiwań władz klubu i kibiców. Tym samym zadanie związane z utrzymaniem Niebieskich w elicie powierzono trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi.

– Trzeba sprawić, aby zespół grał dobrze i konkretnie. W piłce nożnej przede wszystkim chodzi o to, aby zdobywać punkty. Niemniej trzeba to też robić w określony sposób. Moją rolą jest, aby Ruch Chorzów był zespołem, mającym swoją organizację gry. Ma być ambitny i waleczny. Pierwszy moment poświęcę na poznanie zawodników i sztabu – mówił nowy trener Ruchu w rozmowie z Ruch TV.

Zobacz także: Sponsorem strategicznym Ruchu Chorzów jest Betclic, który oferuje nowym klientom zakład bez ryzyka nie tylko na mecze Niebieskich. Przeczytaj więcej o Betclic kodzie

– Trzeba będzie określić to, na co trzeba zwrócić uwagę. Później przyjdzie czas na dobre przygotowanie. Będziemy walczyli o to, aby na koniec sezonu każdy mógł być dumny z tego, co uda się osiągnąć – dodał Niedźwiedź

– Zespół musi być jakiś. Moje DNA jest ofensywne i zgodne z tym, co czuję, patrząc na piłkę. To będę chciał zaszczepić w drużynie. Są w zespole piłkarze, chcący grać ofensywnie i wysoko. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy pracować nad innymi obszarami. Gra w defensywie jest również ważna, co gra w ofensywie. Chcę, aby zespół miał inicjatywę oraz wysoko wychodził do przeciwnika. Dopiero jednak po poznaniu drużyny będzie chciał dobierać takie środki, aby wygrywać spotkania – mówił 41-latek.

Czytaj więcej: Lech pracuje nad zatrudnieniem Skorży? Ten ruch na to wskazuje