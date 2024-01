Imago / Krystyna Paczkowska Na zdjęciu: David Balda

Rosen Bozhinov przebywał na testach w Śląsku podczas zgrupowania w Chorwacji

Dyrektor sportowy David Balda potwierdził, że obrońca nie zostanie w klubie

Bułgar wystąpił w trzech sparingach WKS-u

Rosen Bozhinov nie zostanie piłkarzem Śląska Wrocław

Ślask Wrocław zabrał na zgrupowanie w Chorwacji młodego bułgarskiego obrońcę Rosena Bozhinova. W trakcie przygotowań do drugiej części sezonu 19-latek odbył testy w klubie oraz wziął udział w meczach sparingowych. Ostatecznie Śląsk nie zdecydował się podpisać kontraktu z obrońcą, o czym poinformował na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

– Wraz z zakończeniem chorwackiej części zgrupowania Śląska Wrocław, testy sportowe Rosena Bozhinova dobiegły końca. Młody Bułgar nie zostanie zawodnikiem WKS-u – czytamy na profilu klubu na portalu X.

Stoper podczas pobytu na testach zagrał w trzech sparingach, a na boisku spędził 135 minut. Decyzję o niepodpisaniu kontraktu z Bozhinovem wytłumaczył dyrektor sportowy David Balda.

– To bez wątpienia utalentowany zawodnik i chcielibyśmy mieć go w naszej kadrze, jednak w pierwszej kolejności musimy kierować się dobrem zawodnika. Rosen miałby obecnie problem z przebiciem się do podstawowego składu, dlatego lepiej, żeby rozwijał się w swoim środowisku, w CSKA 1948 Sofia, ale pozostanie na naszych radarach. Niewykluczone, że w przyszłości jeszcze trafi do naszego klubu – powiedział David Balda w rozmowie z klubowymi mediami.

Śląsk Wrocław w czwartek wyruszył na drugą część zgrupowania, które potrwa dwa dni i odbędzie się w Salzburgu.