SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Apetyt coraz większy

Kibice Lecha Poznań, po zdobyciu mistrzostwa Polski, mają ogromny apetyt na dalsze sukcesy. Frekwencja w Poznaniu może być rekordowa, co widać po tempie sprzedaży karnetów i wejściówek na niedzielny Superpuchar Polski. Te ostatnie sprzedały się już całkowicie, więc premierę sezonu zobaczy w Poznaniu komplet widzów.

Fani „Kolejorza” oczekują też jednak kolejnych wzmocnień i wiele wskazuje na to, że już wkrótce się doczekają. Z informacji goal.pl wynika, że Lech prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia Arkadiusza Recy! To nie jest nowy temat, o tym, że ten klub zerka w stronę Recy goal.pl pisał już kilka miesięcy temu. Jak słyszymy, w okolicach Poznania tym razem sprawa ma być jednak dużo bardziej zaawansowana.

Oglądaj program transferowy „Nasz News”

Wielkie doświadczenie z Serie A

Reca byłby wzmocnieniem lewej strony, gdzie Lech ma Gurgula. Były gracz Wisły Płock ma wielkie doświadczenie z gry we Włoszech, zarówno w Serie A jak i w Serie B. To właśnie we włoskiej ekstraklasie rozegrał najwięcej meczów do tej pory, jeśli chodzi o wszytkie rozgrywki (ponad 100 występów).

30-letni Reca jest obecnie wolnym zawodnikiem, bo 1 lipca skończył mu się kontrakt ze Spezią. Zawodnik rozegrał 15 spotkań w reprezentacji Polski.