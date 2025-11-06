Ranking UEFA: Nieudany dzień polskich klubów. Punktowała tylko Jagiellonia i Raków

Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa to jedyne polskie kluby, które punktowały w 3. kolejce Ligi Konferencji. Lech Poznań i Legia Warszawa przegrały swoje mecze. Polska utrzymała 12. miejsce w rankingu UEFA.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Polska goni TOP10, ale Czechy powiększyły przewagę

Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia Warszawa to przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy w europejskich pucharach w sezonie 2025/2026. Wszystkie cztery drużyny zakwalifikowały się do rozgrywek Ligi Konferencji. Jak dotąd każdy z nich spisywał się na miarę oczekiwań. Natomiast czwartek (6 listopada) okazał się czarnym dniem polskich klubów w Europie.

Najpierw porażki doznała Legia Warszawa, która mimo prowadzenia okazała się gorsza od słoweńskiego Celje (1:2). Równocześnie w Czechach toczyła się rywalizacja Sparta Praga – Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna, choć byli skazywani na porażkę, wywieźli od naszych południowych sąsiadów cenny punkt. Konfrontacja w stolicy Czech zakończyła się remisem (0:0).

W wieczornej serii gier podróż z nieba do piekła zaliczył Lech Poznań, przegrywając z Rayo Vallecano (2:3). Warto dodać, że Kolejorz do przerwy prowadził (2:0). Blisko kompromitującej wpadki była Jagiellonia Białystok. W starciu z niżej notowanym rywalem, jakim była Shkendija zremisowali (1:1). Decydującego gola w ostatniej akcji meczu zdobył Sergio Lozano.

Wszystkie cztery kluby walczą m.in. o punkty do rankingu UEFA. Polska przed czwartkowymi meczami zajmowała 12. miejsce. Po dwóch remisach i dwóch porażkach udało nam się utrzymać pozycję. Natomiast strata do TOP10 nieco wzrosła. Aktualnie Czechy wyprzedzają nas o nieco ponad 4 punkty. Z kolei strata do Grecji, która jest na 11. miejscu, wynosi ok. 1.5 pkt.