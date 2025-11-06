Jagiellonia wyrwała remis w ostatniej sekundzie! Co za gol Lozano [WIDEO]

Jagiellonia Białystok, choć była faworytem, wraca z Macedonii tylko z jednym punktem. W starciu z Shkendiją zremisowali (1:1). Gola w ostatniej akcji meczu zdobył Sergio Lozano.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Lozano ze złotym golem! Jagiellonia wyrównała w ostatniej akcji

Jagiellonia Białystok do tej pory była niepokonana w fazie ligowej Ligi Konferencji. Duma Podlasia w dwóch poprzednich meczach zdobyła 4 punkty, wygrywając z Hamrun (1:0) i remisując ze Strasbourgiem (1:1). W czwartek (6 listopada) podopieczni Adriana Siemieńca byli o krok od porażki, ale w ostatniej sekundzie cenny punkt uratował Sergio Lozano, strzelając na (1:1).

Klub z Białegostoku przez całą pierwszą połowę dominował, ale nie był w stanie przekuć tego na bramkę. Najlepszą okazję do zdobycia bramki miał Bartłomiej Wdowik, ale próbę obrońcy z rzutu wolnego powstrzymał bramkarz gospodarzy. Swoich szans nie wykorzystali również piłkarze z Macedonii, stuprocentową sytuację zmarnował Fabrice Tamba.

Nieoczekiwanie chwilę po wznowieniu drugiej połowy na prowadzenie wyszła Shkendija. Macedończycy wykorzystali stały fragment gry w postaci rzutu rożnego. Futbolówkę na bliższy słupek dośrodkował Ronaldo Webster, a celnie główkował Liridon Latifi.

Jagiellonia Białystok przegrywa w Skopje❌



W 49' minucie gol strzelił Liridon Latifi.



📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/vm1ZDEOHG2 — Polsat Sport (@polsatsport) November 6, 2025

Jagiellonia próbowała za wszelką cenę odrobić stratę, doprowadzając przynajmniej do remisu, ale marnowali każdą wykreowaną sytuację. Bramkarza gospodarzy nie pokonał m.in. Afimico Pululu, który w 57. minucie miał okazję do zdobycia gola, ale zatrzymał go Gaye.

Końcówka meczu dostarczyła niezwykłych emocji. Najpierw z boiska wyrzucony został Jesus Imaz za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Kilka chwil później dosłownie w ostatniej akcji meczu pięknego gola na wagę remisu zdobył Sergio Lozano.

Shkendija 1:1 Jagiellonia Białystok (49′ Latifi – 90+10′ Lozano)