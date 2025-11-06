Jagiellonia wyrwała remis w ostatniej sekundzie! Co za gol Lozano [WIDEO]

Lozano ze złotym golem! Jagiellonia wyrównała w ostatniej akcji
Jagiellonia Białystok do tej pory była niepokonana w fazie ligowej Ligi Konferencji. Duma Podlasia w dwóch poprzednich meczach zdobyła 4 punkty, wygrywając z Hamrun (1:0) i remisując ze Strasbourgiem (1:1). W czwartek (6 listopada) podopieczni Adriana Siemieńca byli o krok od porażki, ale w ostatniej sekundzie cenny punkt uratował Sergio Lozano, strzelając na (1:1).
Klub z Białegostoku przez całą pierwszą połowę dominował, ale nie był w stanie przekuć tego na bramkę. Najlepszą okazję do zdobycia bramki miał Bartłomiej Wdowik, ale próbę obrońcy z rzutu wolnego powstrzymał bramkarz gospodarzy. Swoich szans nie wykorzystali również piłkarze z Macedonii, stuprocentową sytuację zmarnował Fabrice Tamba.
Nieoczekiwanie chwilę po wznowieniu drugiej połowy na prowadzenie wyszła Shkendija. Macedończycy wykorzystali stały fragment gry w postaci rzutu rożnego. Futbolówkę na bliższy słupek dośrodkował Ronaldo Webster, a celnie główkował Liridon Latifi.
Jagiellonia próbowała za wszelką cenę odrobić stratę, doprowadzając przynajmniej do remisu, ale marnowali każdą wykreowaną sytuację. Bramkarza gospodarzy nie pokonał m.in. Afimico Pululu, który w 57. minucie miał okazję do zdobycia gola, ale zatrzymał go Gaye.
Końcówka meczu dostarczyła niezwykłych emocji. Najpierw z boiska wyrzucony został Jesus Imaz za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Kilka chwil później dosłownie w ostatniej akcji meczu pięknego gola na wagę remisu zdobył Sergio Lozano.
Shkendija 1:1 Jagiellonia Białystok (49′ Latifi – 90+10′ Lozano)