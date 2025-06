fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa otrzyma od miasta 2,5 miliona złotych

Raków Częstochowa w nowym sezonie będzie łączył grę w PKO BP Ekstraklasie z wyzwaniami na arenie międzynarodowej. Wicemistrzowie Polski przygotowują się zatem do gry na kilku frontach. Tymczasem w środę doszło do spotkania władz klubu z przedstawicielami miasta. Dało to konkretne efekty.

„Dziś w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie pomiędzy władzami klubu i miasta. Podczas wizyty została podpisana umowa na promocję Częstochowy poprzez piłkę nożną na kwotę 2,5 mln zł” – brzmi wiadomość przekazana przez biuro prasowe Czerwono-niebieskich.

Ponadto poruszone zostały kwestie "Elanexu", jako planowanej lokalizacji na nowy stadion… pic.twitter.com/uo4BP8bIC1 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 25, 2025

„Ponadto poruszone zostały kwestie Elanexu, jako planowanej lokalizacji na nowy stadion piłkarski w Częstochowie. Władze miasta poinformowały o złożeniu wniosku odwołującego decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, orzekającej o rozszerzeniu ochrony konserwatorskiej na terenach Elanexu” – czytamy dalej.

„Kolejne spotkanie władz klubu i miasta odbędzie się w połowie lipca na obiektach przy Limanowskiego 83” – przekazano w komunikacie.

Tymczasem już w sobotę Raków rozegra sparing z Bruk-Betem Termaliką, który zacznie się o godzinie 11:30. Spotkanie odbędzie się w Sosnowcu. Z kolei do ligowe grania częstochowianie wrócą 19 lipca. Zmierzą się wówczas w roli gościa z GKS-em Katowice. Spotkanie odbędzie się o godzinie 20:15. Tydzień później Raków rozegra pierwszy mecz u siebie, grając z Wisłą Płock.

