Raków potwierdza. Bramkarz odchodzi na wypożyczenie

Bramkarz Rakowa przedłużył umowę i został wypożyczony

Raków Częstochowa nie może być do końca zadowolony z początku tego sezonu. Z jednej strony Medaliki co prawda awansowały do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale z drugiej ich gra i wyniki w PKO Ekstraklasie zdają się być zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wystarczy bowiem spojrzeć tylko w tabelę, a w niej można zobaczyć, że zespół lokuje się w strefie spadkowej z dorobkiem raptem sześciu punktów po pięciu meczach.

Nie jest także zbyt wesoło wokół drużyny Marka Papszuna, bowiem szpilkę w szkoleniowca wbił Ivi Lopez. Hiszpan w mediach społecznościowych pożegnał Leonardo Rochę w sposób uderzający w swojego trenera. Niemniej niezależnie od wszystkiego w klubie po zamknięciu okienka transferowego doszło do jeszcze jednego ruchu. Z zespołem oficjalnie pożegnał się Muhamed Sahinović, który spędzi resztę sezonu 2025/26 na wypożyczeniu w słoweńskim FC Koper.

21-letni golkiper z Bośni i Hercegowiny w tym sezonie jest co jasne bez występów w pierwszym zespole Rakowa, a w sumie ma na koncie jeden taki mecz. W przeszłości reprezentował on barwy FK Sarajevo oraz słowackiej ekipy Zemplin Michalovce. Przed wypożyczeniem Sahinović podpisał nowy kontrakt z Rakowem, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

