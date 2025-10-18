Marek Papszun o przerwach reprezentacyjnych. Trener Rakowa zaskoczył opinią

Raków Częstochowa w jednym z hitów 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Cracovią. Na temat tej potyczki swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Medalików.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun przed spotkaniem Cracovia – Raków Częstochowa

Raków Częstochowa po słabym starcie sezonu powoli odzyskuje moc. Przed reprezentacyjną przerwą wicemistrzowie Polski zaliczyli passę czterech spotkań ligowych bez porażki i nie zamierzają się zatrzymywać. O trzecią wygraną z rzędu w PKO BP Ekstraklasie gracze Czerwono-niebieskich chcą powalczyć w Krakowie. Na ten temat głos zabrał trener Medalików.

– Staramy się zawsze wykorzystać każdy dzień, jak tylko potrafimy, jak umiemy. Teraz tych dni było stosunkowo dużo, więc każdy dzień staraliśmy się przepracować jak najlepiej potrafimy, z jak największym zaangażowaniem. Wierzę, że ta praca przyniesie efekty, że będziemy robili postęp i będziemy coraz lepsi. To będzie widoczne w kolejnych spotkaniach – mówił Marek Papszun w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

Szkoleniowiec ekipy z Częstochowy odniósł się też do przerwy w rozgrywkach, która mogła wybić z rytmu drużynę. Trener wypowiedział się w spraswoie wprost.

– Jak się wygrywa, jest taki flow i dobrze się gra, więc przerwa w tym momencie nie jest potrzebna. Z drugiej strony taka przerwa by się przydała. Patrząc jednak z perspektywy całego procesu, w tym sezonie trzy przerwy są bardzo dobrym rozwiązaniem. Jestem za tym, żeby ich nie skracać, tylko żeby były krótsze, a było ich więcej. Rozumiem natomiast ideę dłuższych przerw, wynikającą z przemieszczania się zawodników, prawdopodobnie na inne kontynenty. Te podróże są bardzo obciążające. Niemniej z perspektywy klubu i trenera wolałbym, żeby przerw było więcej i krótsze – podkreślił trener Rakowa.

Częstochowianie w tym sezonie w 10 spotkaniach wygrali cztery razy, tyle samo przegrali i w dwóch meczach zremisowali.

