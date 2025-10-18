Marciniak z kamerą na boisku! Ekstraklasa z nową technologią

Korona Kielce w sobotnim meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Meczyki.pl przekazały, że będzie to historyczne starcie, bo z nową technologią w tle.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nowa technologia w PKO BP Ekstraklasie

Refcam zadebiutuje w PKO BP Ekstraklasie. Nowa technologia w trakcie meczu Korona – Górnik

Korona Kielce rozpocznie sobotnie granie w PKO BP Ekstraklasie spotkaniem z Górnikiem Zabrze. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco, ponieważ zmierzą się ze sobą lider i czwarta drużyna w tabeli. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące tej potyczki przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Źródło podało, że przy okazji sobotniego starcia w PKO BP Ekstraklasie zadebiutuje nowa technologia. W trakcie meczu użyty zostanie Refcam, czyli obraz dla widzów z perspektywy sędziego. Starcie zabrzan z kielczanami poprowadzi Szymon Marciniak.

Nowa technologia była już od dłuższego czasu testowana przez LivePark, czyli firmę obsługującą transmisje w imieniu ligi i nadawcy. W końcu PKO BP Ekstraklasa otrzymała zgodę od FIFA, by wykorzystać nowe rozwiązanie przy okazji oficjalnego meczu.

Refcam to narzędzie, które może być zastosowane na dwa sposoby. Kamera może zostać zainstalowana na klatce piersiowej arbitra lub w zestawie słuchawkowym. W polskiej lidze zdecydowano się na pierwszy wariant, dzięki czemu kibice w przekazie telewizyjnym zyskają unikalną perspektywę sędziego.

PKO BP Ekstraklasa stała się tym samym kolejną europejską ligą, która będzie korzystać z tego rozwiązania. Wcześniej tego typu technologia była już wykorzystywana przy okazji innych dyscyplin sportowych, takich jak futbol amerykański czy hokej na lodzie.

