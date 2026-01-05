Nie tylko boisko. Ważne decyzje w gabinetach Rakowa

Raków Częstochowa dokonał kolejnej zmiany po tym, jak zatrudniono trenera Łukasza Tomczyka. Tym razem jednak roszady miały miejsce na jednym ze stanowisk klubowych władz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Piotr Obidziński przestał pełnić funkcję prezesa Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa zakończył pierwszą część sezonu 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie na czwartej pozycji. Czerwono-niebiescy jednocześnie wciąż mają realne szanse na mistrzostwo kraju. Tymczasem we władzach klubu doszło do zmiany, o czym poinformowało biuro prasowe Medalików.

„Informujemy, że dziś Piotr Obidziński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa. Jednocześnie został powołany do Rady Nadzorczej spółki, w której objął funkcję wiceprzewodniczącego i tymczasowo będzie kierował jej pracami. Na funkcję Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa, do momentu powołania docelowego składu Zarządu, został powołany Wojciech Cygan” – przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu klubu na platformie X.

Obidziński to doświadczony menedżer i przedsiębiorca, który w swoim CV ma nie tylko Raków. Wcześniej pracował również w Wiśle Kraków. W przeszłości obecny członek Rady Nadzorczej Medalików był także sportowcem, będąc dwukrotnym mistrzem Europy w żeglarstwie.

Ekipa z Częstochowy rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej 6 stycznia. Z kolei w dniach od 8 do 23 stycznia Raków będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. W trakcie zagranicznego obozu Czerwono-niebiescy rozegrają pięć spotkań kontrolnych. Zmierzą się między innymi z takimi zespołami jak Łudogorec Razgrad czy FK Partizan.