Bez zaskoczenia w Bytomiu, ale z ambicją. Polonia odkryła karty

Polonia Bytom oficjalnie zaczęła nową erę w swojej historii. Po tym, jak z klubem pożegnał się trener Łukasz Tomczyk, wybrano nowego szkoleniowca. Niespodzianki nie było.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Bytom

Patryk Czubak został nowym trenerem Polonii Bytom

Polonia Bytom w świetnym stylu zakończyła 2025 rok w Betclic 1. Lidze. Co prawda pewnego rodzaju rozczarowaniem dla kibiców Niebiesko-czerwonych mogło być odpadnięcie z STS Pucharu Polski po starciu z Avią Świdnik. W każdym razie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ekipa z Bytomia zakończyła rywalizację na pozycji wicelidera. Tym samym nowy szkoleniowiec przystąpi do drugiej części sezonu z bardzo dobrą pozycją wyjściową. Klub natomiast oficjalnie ujawnił personalia nowego trenera.

„Nowym trenerem Polonii Bytom został Patryk Czubak. 32-letni szkoleniowiec związał się z naszym klubem umową obowiązującą do czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia współpracy na sezon 2027/2028” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ekipy ze Śląska.

Wraz z wyborem nowego szkoleniowca biuro prasowe Polonii opublikowało informacje na temat członków sztabu szkoleniowego. Będą go tworzyć Maciej Patyk oraz Marcin Moruś, pełniący funkcję asystentów pierwszego trenera. Z kolei trenerem przygotowania motorycznego został Tomasz Olszewski. W sztabie szkoleniowym Niebiesko-czerwonych znalazł się również Wojciech Mróz.

Ekipa z Bytomia pierwsze oficjalne spotkanie rozegra w 2026 roku, w drugi weekend lutego. Polonia zagra wówczas w roli gospodarza z ŁKS-em. Ta potyczka będzie jednocześnie pierwszą rozegraną przy otwartej nowej trybunie na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej.