Raków może wskoczyć na fotel lidera. Górnik postara się w tym przeszkodzić

Raków przed sporą szansą

W piątkowy wieczór czeka nas bardzo, ale to bardzo ciekawy mecz pod Jasną Górą. Raków Częstochowa na własnym stadionie podejmie zespół Górnika Zabrze. Będzie to więc starcie 3. zespołu z 7. ekipą ligowej tabeli. Trudno jednoznacznie wskazać, kto ten mecz może wygrać, bowiem choć gospodarze są zdaniem wielu jednoznacznym faworytem, to warto przecież przypomnieć, że ostatnio stracili punkty w meczu z GKS-em Katowice.

Górnik z kolei w tym roku długo się rozkręcał, ale chyba ostatecznie się rozkręcił. Ostatnio wygrał bowiem z Radomiakiem Radom na własnym terenie i w tej kolejce liczy na kolejne punkty w walce o górne miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy. To jednak przed gospodarzami szansa na wskoczenie – przynajmniej na jakiś czas – na fotel lidera.

Raków ograł Lecha, Górnik lepszy od Radomiak

W poprzedniej kolejce oba te zespoły wygrały swoje mecze, choć trzeba obiektywnie przyznać, że to Medaliki miały relatywnie trudniejsze zadanie. Ekipa Marka Papszuna okazała się bowiem lepsza od Lecha Poznań, który to ograła 1:0 na ich terenie. Górnik zaś był lepszy od Radomiaka Radom w domowym starciu. Gracze Jana Urbana wygrali 3:2 i przerwali słabszy start tej rundy w ich wykonaniu.

Mecze drużyny Raków Częstochowa Lech Poznań 0 Raków Częstochowa 1 Raków Częstochowa 1 GKS Katowice 2 Cracovia 0 Raków Częstochowa 0 Raków Częstochowa 2 Motor Lublin 2 Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Mecze drużyny Górnik Zabrze Górnik Zabrze 3 Radomiak 2 Pogoń Szczecin 3 Górnik Zabrze 0 Górnik Zabrze 1 Puszcza Niepołomice 1 Górnik Zabrze 2 Lech Poznań 1 Korona Kielce 2 Górnik Zabrze 4

Raków – Górnik: historia rywalizacji

W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie padł wynik 0:0. W poprzedniej kampanii co jednak warte odnotowania to zabrzanie dwa razy wychodzili z rywalizacji przeciwko Rakowowi zwycięsko. Ostatni raz Medaliki pokonały Górnika w mistrzowskim sezonie i miało to miejsce akurat na ich stadionie. W pierwszym meczu tamtego sezonu trzy punkty pozostały jednak w Zabrzu.

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Górnik Zabrze Jan Urban

Rezerwowi 3 Milan Rundić 8 Ben Lederman 9 Patryk Makuch 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 15 Jesus Diaz 17 Leonardo Rocha 19 Michael Ameyaw 55 Szymon Czyż 88 Matej Rodin 1 Filip Majchrowicz 9 Sinan Bakis 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 23 Sondre Liseth 44 Aleksander Buksa 64 Erik Janza 89 Matus Kmet 90 Filip Prebsl 99 Abbati Abdullahi

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze: kontuzje i zawieszenia

W drużynie Rakowa mniejsze bądź większe problemy ma kilku graczy. Z pewnością w tym starciu zabraknie Frana Tudora, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Marek Papszun nie będzie także mógł skorzystać z usług Bogdana Racovitana, który leczy uraz. W Górniku Zabrze sytuacja wygląda nieco lepiej, zawieszony na zbyt dużą liczbę kartek jest Lukas Podolski.

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze: Kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia według bukmacherów jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 1.60. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80. Na zwycięstwo gości, a więc Górnika Zabrze zagramy za mniej więcej 5.75.

