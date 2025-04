Raków zrobi krok w stronę mistrzostwa? Na ich drodze stanie Puszcza

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Puszcza marzy o utrzymaniu, dwa punkty przewagi nad strefą spadkową

Puszcza Niepołomice nie ma zbyt udanej rundy wiosennej. Kiepskie wyniki sprawiły, że spadek do Betclic 1. Ligi stał się poważnym zagrożeniem. Co prawda awansowali niespodziewanie do półfinału Pucharu Polski, lecz z pięknego snu zostali brutalnie wybudzeni przez Pogoń Szczecin (0:3). Jeśli dołożyć do tego wyniki w lidze, to “Żubry” odniosły tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach.

Warto odnotować, że ostatnie porażki przydarzyły się w meczach z drużynami na podobnym poziomie. Puszcza przegrywała m.in. z Cracovią (1:3), Koroną (1:2) czy Motorem (0:1). Aktualnie przed startem 27. kolejki mają jedynie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Mecz z Rakowem i ewentualna porażka nie będzie końcem świata, lecz w końcówce sezonu każdy punkt jest na wagę złota.

Droga po mistrzostwo wiedzie przez Niepołomice

Raków Częstochowa i Marek Papszun to związek prawie idealny. 50-letni trener pierwszą kadencję pod Jasną Górą zakończył zdobyciem mistrzostwa Polski. W ten sam sposób może rozpocząć drugą przygodę z “Medalikami”. Na ten moment sytuacja w tabeli jest jasna, bowiem przed startem 27. kolejki przewaga nad Jagiellonią wynosiła 4 punkty, a nad Lechem 5 punktów. Wniosek jest zatem prosty, jeśli Raków do końca sezonu będzie wszystko wygrywał, zostanie po raz drugi w historii mistrzem kraju.

Dyspozycja zespołu z Częstochowy nie pozostawia wątpliwości, że Raków należy uznać za głównego pretendenta do tytułu. W ostatnich sześciu meczach odnieśli komplet zwycięstw. Co ciekawe aż w czterech spotkaniach zachowali czyste konto. Na rozkładzie mają takie zespoły jak: Lech (1:0), Górnik Zabrze (1:0), Legia (3:2) czy Zagłębie Lubin (2:0).

Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 0 Pogoń Szczecin 3 Cracovia 3 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 2 Piast Gliwice 1 Korona Kielce 2 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 0 Motor Lublin 1 Mecze drużyny Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 0 Raków Częstochowa 2 Raków Częstochowa 3 Legia Warszawa 2 Piast Gliwice 0 Raków Częstochowa 3 Raków Częstochowa 3 Lechia Gdańsk 1 Raków Częstochowa 1 Górnik Zabrze 0

Raków nigdy nie przegrał meczu z Puszczą

Historia meczów bezpośrednich pomiędzy Puszczą Niepołomice a Rakowem Częstochowa rozpoczęła się dopiero w 2014 roku. Do tej pory zespół spod Jasnej Góry nigdy nie przegrał bezpośredniej rywalizacji z “Żubrami”. W tym sezonie spotkali się w ramach 10. kolejki Ekstraklasy na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem ekipy Marka Papszuna (2:0).

Puszcza – Raków: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Raków Częstochowa Marek Papszun Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Komar 22 Craciun 4 Szymonowicz 3 Yakuba 33 Abramowicz 8 Atanasov 5 Stepien 8 Mroziński 88 Zhukov 24 Blagaic 35 Kosidis 18 Brunes 84 Santos 10 Alvarez 26 Otieno 30 Koczergin 5 Berggren 20 Silva 4 Svarnas 88 Rodin 7 Tudor 1 Trelowski 1 Komar 22 Craciun 4 Szymonowicz 3 Yakuba 33 Abramowicz 8 Atanasov 5 Stepien 8 Mroziński 88 Zhukov 24 Blagaic 35 Kosidis 18 Brunes 84 Santos 10 Alvarez 26 Otieno 30 Koczergin 5 Berggren 20 Silva 4 Svarnas 88 Rodin 7 Tudor 1 Trelowski 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Marek Papszun Rezerwowi 7 Antoni Klimek 9 Artur Siemaszko 11 Mateusz Cholewiak 12 Mateusz Stępień 18 Michal Siplak 19 Jakub Stec 27 Łukasz Sołowiej 31 Michał Perchel 63 German Barkovskiy 67 Ioan-Calin Revenco 2 Ariel Mosór 8 Ben Lederman 9 Patryk Makuch 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 15 Jesus Diaz 17 Leonardo Rocha 23 Peter Barath 24 Zoran Arsenic

Puszcza – Raków: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Jakub Serafin Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025

Raków zdecydowanym faworytem, Puszcza skazana na pożarcie

Puszcza Niepołomice jest skazywana przez bukmacherów na pożarcie w meczu z Rakowem Częstochowa. Dobitnie odzwierciedlają to kursy oferowane na to spotkanie. Wygraną gospodarzy można zagrać ze współczynnikiem 5.00, zaś triumf “Medalików” oszacowano z kursem 1.67. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, można postawić na kuponie po kursie 3.70.