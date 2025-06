Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Władysław Koczerhin zerwał więzadła krzyżowe

Raków Częstochowa niedawno rozpoczął przygotowania do sezonu 2025/2026. Podczas niedzielnego treningu boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Władysław Koczerhin. Reprezentant Ukrainy od razu udał się na badania z podejrzeniem urazu kolana. Ostatecznie okazało się, że sytuacja wygląda dużo gorzej, ponieważ pomocnik zerwał więzadła krzyżowe.

Tak poważna kontuzja wykluczy go na większą część sezonu. Póki co nie została podana wstępna data powrotu zawodnika na boisko. Warto dodać, że to kolejny taki przypadek w Rakowie. Wcześniej w sezonie 2023/2024 więzadła zerwał Ivi Lopez, zaś w kampanii 2024/2025 z identyczną kontuzją zmagał się Srdjan Plavsić.

Koczerhin w poprzednim sezonie był jednym z kluczowych zawodników u Marka Papszuna. Ukrainiec wystąpił w 34 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 5 asyst. Do Częstochowy trafił wiosną 2022 roku z Szachtara Donieck na zasadzie wolnego transferu. Obecna umowa 29-latka obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Aktualnie piłkarz wyceniany jest na 2,5 mln euro.

Częstochowianie nowy sezon Ekstraklasy rozpoczną od meczu z GKS-em Katowice, który odbędzie się w sobotę (19 lipca). Z kolei 24 i 31 lipca rozegrają dwumecz w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Rywalem Rakowa w 2. rundzie będzie słowacka MSK Żilina.