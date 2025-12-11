Raków dogadał się z Legią! Papszun o krok od nowego klubu

17:03, 11. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Raków Częstochowa i Legia Warszawa osiągnęli porozumienie ws. transferu Marka Papszuna. Szkoleniowiec lada moment zmieni klub wewnątrz Ekstraklasy - informuje serwis Meczyki.pl

Marek Papszun
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków i Legia osiągnęli porozumienie ws. transferu Papszuna

Marek Papszun w końcu może odetchnąć z ulgą, ponieważ wszystko wskazuje na to, że niebawem zmieni klub. Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu Legia Warszawa starała się osiągnąć porozumienie z Rakowem Częstochowa ws. wykupu trenera. Po kilku tygodniach trudnych negocjacji obie strony wypracowały satysfakcjonujące warunki, o czym poinformował serwis Meczyki.pl.

Zmiana na ławce trenerskiej ma nastąpić po zakończeniu rundy jesiennej. Papszun w Warszawie zastąpi Inakiego Astiza, który tymczasowo przejął obowiązki pierwszego trenera po Edwardzie Iordanescu. Z kolei nowym trenerem Medalików ma zostać Łukasz Tomczyk.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk rozmowy na linii Raków – Legia zakończyły się sukcesem. Wojskowi wykupią szkoleniowca za kilkaset tysięcy złotych. W umowie nie znalazły się żadne bonusy, o których w przeszłości pisano. Aktualnie trwają negocjacje pomiędzy Papszunem a klubem z Częstochowy. Chodzi o członków sztabu szkoleniowego, których chce zabrać ze sobą do stolicy.

Trwające negocjacje powinny zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Następnie nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby Papszun podpisał kontrakt z Legią Warszawa.

Warto dodać, że obecnie Legia znajduje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, zajmując 16. miejsce w tabeli. Co więcej, pod znakiem zapytania pozostaje dalsza gra w Lidze Konferencji. Na ten moment na dwa mecze przed końcem fazy ligowej plasują się na 28. miejscu.

