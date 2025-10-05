Raków Częstochowa zrobił swoje. Dublet Jonatana Brunesa [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Jonatan Brunes bohaterem Rakowa

Raków Częstochowa rozpoczął fazę ligową Ligi Konferencji od pewnego zwycięstwa nad Universitateą Craiova (2:0). Obie bramki padły w drugiej połowie i były autorstwa Tomasza Pieńki oraz Oskara Repki. Trenerowi Markowi Papszunowi wcześniej pozwolił odetchnąć ligowy triumf nad Widzewem Łódź (1:0).

W niedzielnym meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków zmierzył się z Motorem Lublin, gdzie będzie wyraźnym faworytem. Zespół trenera Mateusza Stolarskiego zremisował ostatnio trzy ligowe spotkania i ma na koncie tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. W drużynie szwankuje gra defensywna, co chcieli wykorzystać wicemistrzowie Polski.

Gospodarze od pierwszych minut narzucili rytm spotkania. Zespół z Lublina nie miał wiele okazji do zagrożenia bramce Rakowa. Pierwsza bramka w Częstochowie padła dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy. W polu karnym Marek Bartos zagrał piłkę ręką, a sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Jonatan Brunes, który pewnym strzałem otworzył wynik spotkania. Dla norweskiego napastnika była to pierwsza bramka od 3 sierpnia.

Brunes podwyższył rezultat w 57. minucie. Pieńko prostopadle podał do Norwega, a ten strzelił czwartego gola w tym sezonie Ekstraklasy. W 78. minucie Karol Struski uderzył mocna zza pola karnego, ale piłka odbiła się od słupka. Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce Frana Tudora. Raków dowiózł cenne zwycięstwo i aktualnie zajmuje 9. miejsce. W następnej kolejce częstochowianie wybiorą się na mecz z Cracovią, zaś Motor podejmie GKS Katowice.

Raków Częstochowa – Motor Lublin 2:0 (1:0)

1:0 Jonatan Brunes 45+1′

2:0 Jonatan Brunes 57′