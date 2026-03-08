Raków lepszy od Pogoni w hicie. Brunes i Makuch bohaterami [WIDEO]

Raków Częstochowa pokonał Pogoń Szczecin 2:0 w hitowym meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorami bramek w tym spotkaniu byli Jonatan Braut Brunes oraz Patryk Makuch.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Łukasz Tomczyk przechytrzył Thomasa Thomasberga

W niedzielny wieczór rozegrano spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Pogonią Szczecin w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pojedynek zapowiadał się jako jeden z największych hitów tej serii gier i przyciągnął uwagę kibiców całej ligi. Mimo oczekiwań wyrównanej rywalizacji, mecz okazał się jednostronny. Gospodarze zaprezentowali się znacznie lepiej od przyjezdnych, kontrolując przebieg spotkania oraz dyktując tempo gry na murawie.

Drużyna Medalików objęła prowadzenie już w 10. minucie, kiedy Jonatan Braut Brunes znalazł się we właściwym miejscu, otwierając wynik spotkania. Kilkanaście minut później zespół Portowców został mocno osłabiony, gdy Hussein Ali obejrzał dwie żółte kartki w krótkim odstępie czasu i dlatego goście przez większość pojedynku musieli radzić sobie w osłabieniu.

Grając w przewadze liczebnej, ekipa z Jasnej Góry jeszcze raz trafiła do siatki, tym razem w drugiej połowie potyczki. W 74. minucie rezultat podwyższył oraz jednocześnie ustalił Patryk Makuch, który popisał się znakomitym uderzeniem głową, przypieczętowując zwycięstwo gospodarzy.

Ostatecznie Raków Częstochowa wygrał 2:0 z Pogonią Szczecin w hitowym meczu tej kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie zespół Łukasza Tomczyka zajmuje 4. miejsce w tabeli, mając na koncie 37 punktów. Drużyna prowadzona przez Thomasa Thomasberga plasuje się natomiast na 12. lokacie, z dorobkiem 31 oczek.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

1:0 Jonatan Braut Brunes 10′

2:0 Patryk Makuch 74′