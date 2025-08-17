Raków Częstochowa odwrócił losy w Niecieczy. Pięć goli w meczu Ekstraklasy [WIDEO]

22:11, 17. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Canal+Sport

Raków Częstochowa zdobył komplet punktów w Niecieczy w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W zespole wicemistrza Polski po dłuższej przerwie na boisku zaprezentował się Ivi Lopez.

Tomasz Pieńko i Maciej Wolski
PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko i Maciej Wolski

Raków górą w Niecieczy. Ivi Lopez wraca po przerwie

Bruk-Bet Termalica po awansie do PKO BP Ekstraklasy pokazuje się z bardzo dobrej strony. Już inauguracyjne spotkanie w Białymstoku pokazało, że beniaminek może sprawić sporo niespodzianek. Zespół Marcina Brosza w czterech kolejkach zdobył siedem punktów i udowodnił, że potrafi rywalizować z bardziej doświadczonymi drużynami. W niedzielę niecieczanie podejmowali Raków Częstochowa.

Tymczasem klub spod Jasną Górą trwa walka o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Marek Papszun odsunął od składu Jonathana Brunesa, najlepszego strzelca drużyny. Co ciekawe, jeszcze niedawno klub zapłacił aż dwa miliony euro, by wykupić norweskiego napastnika po okresie wypożyczenia.

Robert Kolendowicz
Kolendowicz to nie jest główny problem. Problemem jest mit o wielkiej Pogoni
Afonso Sousa
Właściciel Samsunsporu dla Goal.pl: Tyle zapłaciliśmy za Sousę. Lech chciał dużo więcej
Transparent kibiców Maccabi Hajfa
Właściciel Maccabi Hajfa dla Goal.pl: Transparent w trakcie meczu? Moje zdanie jest jasne!

Spotkanie w Niecieczy rozpoczęło się idealnie dla gospodarzy. Już w 3. minucie Bruk-Bet objął prowadzenie po tym, jak Jesus Jimenez świetnie odnalazł się w polu karnym i po precyzyjnym dośrodkowaniu Sergio Guerrero pewnym strzałem z bliska umieścił piłkę w siatce.

Goście długo nie czekali z odpowiedzią. W 14. minucie wyrównał Michael Ameyaw, który skutecznie wykończył dogranie od Tomasza Pieńki, dla którego była pierwsza asysta od czasu transferu z Zagłębia Lubin.

Po przerwie częstochowianie pokazali swoją skuteczność w Niecieczy. Najpierw prowadzenie Rakowowi zapewnił Marko Bulat, a następnie do siatki trafił Leonardo Rocha, który skorzystał z precyzyjnej asysty Iviego Lopeza. Hiszpański pomocnik wrócił po długiej kontuzji kolana. W końcówce meczu bramkę zdobył Igo Strzałek, ale ostatecznie trzy punkty pojechały do Częstochowy.

Bruk-Bet Termalica – Raków Częstochowa 2:3 (1:1)

1:0 Jesus Jimenez 3′

1:1 Michael Ameyaw 14′

1:2 Marko Bulat 67′

1:3 Leonardo Rocha 74′

2:3 Igor Strzałek 81′

