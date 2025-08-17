Raków Częstochowa odwrócił losy w Niecieczy. Pięć goli w meczu Ekstraklasy [WIDEO]

Raków Częstochowa zdobył komplet punktów w Niecieczy w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W zespole wicemistrza Polski po dłuższej przerwie na boisku zaprezentował się Ivi Lopez.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko i Maciej Wolski

Raków górą w Niecieczy. Ivi Lopez wraca po przerwie

Bruk-Bet Termalica po awansie do PKO BP Ekstraklasy pokazuje się z bardzo dobrej strony. Już inauguracyjne spotkanie w Białymstoku pokazało, że beniaminek może sprawić sporo niespodzianek. Zespół Marcina Brosza w czterech kolejkach zdobył siedem punktów i udowodnił, że potrafi rywalizować z bardziej doświadczonymi drużynami. W niedzielę niecieczanie podejmowali Raków Częstochowa.

Tymczasem klub spod Jasną Górą trwa walka o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Marek Papszun odsunął od składu Jonathana Brunesa, najlepszego strzelca drużyny. Co ciekawe, jeszcze niedawno klub zapłacił aż dwa miliony euro, by wykupić norweskiego napastnika po okresie wypożyczenia.

Spotkanie w Niecieczy rozpoczęło się idealnie dla gospodarzy. Już w 3. minucie Bruk-Bet objął prowadzenie po tym, jak Jesus Jimenez świetnie odnalazł się w polu karnym i po precyzyjnym dośrodkowaniu Sergio Guerrero pewnym strzałem z bliska umieścił piłkę w siatce.

𝐉𝐄𝐒𝐔𝐒 𝐉𝐈𝐌𝐄𝐍𝐄𝐙! 💥⚽ Hiszpan szybko otworzył wynik meczu w Niecieczy!



Jak odpowie Raków? 🤔



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/xrDfPmSAxJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Goście długo nie czekali z odpowiedzią. W 14. minucie wyrównał Michael Ameyaw, który skutecznie wykończył dogranie od Tomasza Pieńki, dla którego była pierwsza asysta od czasu transferu z Zagłębia Lubin.

Michael Ameyaw wykończył szybką akcję gości i mamy 1:1 w Niecieczy! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/PssP1fAF6C — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Po przerwie częstochowianie pokazali swoją skuteczność w Niecieczy. Najpierw prowadzenie Rakowowi zapewnił Marko Bulat, a następnie do siatki trafił Leonardo Rocha, który skorzystał z precyzyjnej asysty Iviego Lopeza. Hiszpański pomocnik wrócił po długiej kontuzji kolana. W końcówce meczu bramkę zdobył Igo Strzałek, ale ostatecznie trzy punkty pojechały do Częstochowy.

𝐃𝐖𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐊𝐎𝐖𝐀! 💥 Najpierw do siatki trafił Marko Bulat, a chwilę później Leonardo Rocha! Goście prowadzą 3:1 w Niecieczy!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/b6CMeg8GU0 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Bruk-Bet Termalica – Raków Częstochowa 2:3 (1:1)

1:0 Jesus Jimenez 3′

1:1 Michael Ameyaw 14′

1:2 Marko Bulat 67′

1:3 Leonardo Rocha 74′

2:3 Igor Strzałek 81′