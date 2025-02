Raków będzie miał nowego dyrektora sportowego? Nazwisko łączone też z Legią

Raków Częstochowa nieustannie poszukuje nowego dyrektora sportowego. Trop prowadzi do Mindaugasa Nikoliciusa, którym swego czasu interesowała się Legia Warszawa - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Trener i piłkarze Rakowa

Raków wytypował następcę Cardenasa?

Raków Częstochowa od września 2024 roku rozgląda się za nowym dyrektorem sportowym. Wówczas zakończono współpracę z Samuelem Cardenasem, która nie została uznana za zbyt udaną. W mediach przewijały się nazwiska kolejnych kandydatów, lecz Medaliki nie zdołały dotąd sfinalizować żadnych rozmów. Wygląda na to, że wreszcie znalazł się kandydat, który może trafić do Częstochowy.

Z pracą w Rakowie łączony jest Mindaugas Nikolicius, który swego czasu był przymierzany również do Legii Warszawa. W stolicy nie zdecydowano się jednak na jego zatrudnienie, ale inaczej mogą postąpić w Częstochowie. Jego kandydatura jest poważnie rozważana i niewykluczone, że to właśnie on zostanie nowym dyrektorem sportowym klubu.

Raków może postawić na działacza, który pracował dotąd w naszym kręgu kulturowym. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazuje, że taki właśnie plan przewija się w gabinetach. Nie jest tajemnicą, że ogromny wpływ na politykę transferową ma Marek Papszun, więc to współpraca z nim jest uznawana za kluczową.

Nikolicius od czerwca 2024 roku pozostaje niezatrudniony. Przez ponad trzy lata pracował jako dyrektor sportowy Hajduka Split. Wcześniej był związany także z takimi klubami, jak Żalgiris czy HNK Gorica. Litwin nieformalnie miał doradzać również przy ruchach Motoru Lublin. W styczniowej rozmowie z nami przyznawał, że śledzi Ekstraklasę i jest zainteresowany pracą w Polsce.