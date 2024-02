Drużyna Roku wg. Tygodnika Piłka Nożna. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Raków Częstochowa podczas uroczystej gali Tygodnika Piłka Nożna został wybrany drużyną roku. Dla Medalików to trzecia taka nagroda w historii plebiscytu.

Imago / JAKUB ZIEMIANIN Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa został wybrany drużyną roku w 2023

Wśród nominowanych znalazła się również Legia Warszawa oraz reprezentacja Polski do lat 17

Raków zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2022/2023

Raków Częstochowa Drużyną Roku w plebiscycie Tygodnika Piłka Nożna

Wśród nominowanych do nagrody Drużyna Roku znaleźli się Raków Częstochowa, Legia Warszawa oraz reprezentacja Polski do lat 17. Ostatecznie nagroda dla najlepszej drużyny poprzedniego roku powędrowała do aktualnego mistrza Polski.

Raków miał niezwykle udany poprzedni rok kalendarzowy. Najpierw pod wodzą Marka Papszuna drużyna spod jasnej Góry sięgnęła po historyczne pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski. Następnie już pod batutą Dawida Szwargi po raz pierwszy w historii awansowali do fazy grupowej europejskich pucharów. Tam do ostatniej kolejki walczyli o zajęcie 3. miejsca w grupie i grę w Europie na wiosnę.

Statuetkę na scenie w imieniu drużyny odebrał Zoran Arsenić. Dla Rakowa to już trzecia nagroda w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Wcześniej triumfowali w tej samej kategorii w 2020 oraz 2021 roku.