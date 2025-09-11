Raków Częstochowa chciał zawodnika. To wpłynęło na transfer

19:29, 11. września 2025 20:44, 11. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl

Raków Częstochowa był zainteresowany pewnym zagranicznym zawodnikiem. Mateusz Rokuszewski w Meczyki.pl zdradził, że transfer nie doszedł do skutku powodu negatywnych opinii o Marku Papszunie.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków stracił transfer przez opinię o Papszunie? Rokuszewski ujawnia kulisy

Raków Częstochowa rozpoczął sezon 2025/26 w PKO BP Ekstraklasie w dramatycznym stylu. Podopieczni Marka Papszuna znajdują się obecnie w strefie spadkowej. Zespół przygotowuje się do poniedziałkowego (15 września) starcia z Górnikiem Zabrze w ramach 8. kolejki.

Latem klub wydał na transfery blisko 10 milionów euro. Najwięcej kosztował wykup Jonatana Brunesa z belgijskiego OH Leuven (2 mln euro). Nieco mniej zapłacono za Tomasza Pieńkę z Zagłębia Lubin (1,75 mln euro). Już na początku października Raków rozpocznie rywalizację w Lidze Konferencji. Pierwszym przeciwnikiem Medalików będzie Universitatea Craiova.

Jak ujawnił Mateusz Rokuszewski z Meczyki.pl, klub miał być zainteresowany kolejnym zagranicznym piłkarzem. Zdaniem dziennikarza, transfer nie doszedł do skutku między innymi z powodu negatywnej opinii o Marku Papszunie.

Niedawno słyszałem, że nie najlepsza sława Marka Papszuna wykracza poza granice Polski. Jeden z zagranicznych transferów Rakowa nie doszedł do skutku m.in. dlatego, że piłkarz, który miał trafić do Częstochowy, skonsultował się ze znajomymi i nie do końca spodobało mu się to, co usłyszał o szkoleniowcu, z którym miałby pracować. Ale jak mówię: był to tylko jeden z powodów – zdradził Rokuszewski.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Raków Częstochowa chciał zawodnika. To wpłynęło na transfer
Marek Papszun
Papszun odstawił piłkarza za milion euro. Raków wyjaśnia
Artur Płatek
Ile naprawdę wydał Raków? Płatek skomentował medialne doniesienia