Raków po mocnym teście. Tak poszło z Club Brugge

Raków na remis z wicemistrzem Belgii

Raków Częstochowa na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozegrał drugi sparing podczas zgrupowania w Holandii. Rywalem drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna był wicemistrz Belgii – Club Brugge. Spotkanie miało pomóc częstochowianom w optymalnym przygotowaniu się do eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Już w drugiej minucie wynik meczu otworzył Jonathan Brunes. Środkowy napastnik Rakowa skierował piłkę do siatki, dając swojej drużynie szybkie prowadzenie. Radość Medalików nie trwała jednak długo. Kolejne trafienie padło w 20. minucie. Ludovit Reis doprowadził do wyrównania.

Do końca spotkania rezultat nie uległ zmianie. Tym samym, bilans Rakowa po pięciu sparingach to trzy zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka. Kolejny mecz kontrolny częstochowianie rozegrają w sobotę, 12 lipca. Ich przeciwnikiem będzie Anderlecht. Po tym starciu drużyna zakończy kolejny etap przygotowań do nadchodzącego sezonu.

Ligową rywalizację Raków rozpocznie od meczu z GKS-em Katowice. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o godzinie 20:15. W poprzednim sezonie pojedynki tych drużyn dostarczyły wielu emocji – Raków wygrał na stadionie GieKSy 1:0, natomiast w roli gospodarza przegrał 1:2. Tymczasem już 24 lipca na drodze ekipy z Częstochowy stanie Zilina. Mecz odbędzie się w ramach eliminacji do Ligi Konferencji.

