PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun zabrał głos przed hitem Ekstraklasy

Trener Rakowa wie jak dużo da częstochowianom pokonanie Legii

W Częstochowie panuje pełna mobilizacja na starcie z warszawskim klubem

Ogromna stawka meczu Legia-Raków. Papszun: musimy wygrać

Raków Częstochowa ma 9 punktów więcej, niż druga w tabeli Legia Warszawa. Stołeczny klub w sobotę podejmie zespół Marka Papszuna, który podkreśla ciężar tego spotkania.

– Zdajemy sobie sprawę, że dla Legii to ostatnia albo jedna z ostatnich szans, by nas dogonić, bo 12 punktów na 8 kolejek przed końcem sezonu to bardzo duża przewaga – mówi trener Rakowa.

– Nie będę zakłamywał rzeczywistości, patrząc na dyspozycję zespołu, ale to jeszcze trzeba zrobić, musimy wygrać. Stołeczny klub chce nam pokrzyżować plany, jest tam pełna mobilizacja – uważa Marek Papuszn.

