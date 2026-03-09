Rajović wreszcie się przełamał. Papszun: byłem przekonany, że to zrobi

07:35, 9. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa zwyciężyła drugi wiosenny mecz. W niedzielę pokonała Cracovię 1-0 po trafieniu Milety Rajovicia. Marek Papszun jest zadowolony z przełamania napastnika.

Mileta Rajović (w środku)
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mileta Rajović (w środku)

Papszun popracował nad Rajoviciem. Szybko przyniosło efekt

Legia Warszawa słabo weszła w rundę wiosenną, zdobywając raptem dwa punkty w trzech pierwszych meczach. Wydawało się wówczas, że drużyna potrzebuje więcej czasu, aby zrozumieć to, czego oczekuje od niej Marek Papszun. Widmo spadku zaglądało w oczy zawodnikom, lecz ostatnie trzy kolejki wprowadziły dużo więcej spokoju. Wojskowi ograli Wisłę Płock, zremisowali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, a w niedzielę pokonali też Cracovię.

Starcie z Pasami zakończyło się skromnym zwycięstwem Legii 1-0. Gola na wagę trzech punktów zdobył Mileta Rajović, przełamując tym samym swoją strzelecką niemoc. Napastnik w zasadzie od początku przygody w Polsce jest krytykowany i wręcz wyśmiewany. Legia wydała na niego bardzo duże pieniądze, a ten regularnie marnuje dogodne okazje. Przeciwko Cracovii wreszcie dał coś drużynie i przesądził o losach rywalizacji.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Marek Papszun nie krył zadowolenia z jego postawy. Uważa Rajovicia za cennego zawodnika, który przede wszystkim miał problemy z nastawieniem. Przyznał, że sporo nad nim pracował.

– Na pewno bardzo się ucieszyłem. Tak jak mówiłem wcześniej – wierzę w tego chłopaka i byłem przekonany, że w końcu się przełamie. To dopiero jedna bramka, ale mam nadzieję, że będzie to dla niego nowe otwarcie i że jego skuteczność się poprawi. To nie wynikało tylko z tego, że dziś zaczął mecz na ławce. Chodziło też o zmianę podejścia i nastawienia, które od razu przyniosło efekt. Cieszę się z tego tym bardziej, że udało się dotrzeć do zawodnika i myślę, że teraz będzie już tylko lepiej – wytłumaczył szkoleniowiec stołecznej ekipy, cytowany przez portal Legia.net.