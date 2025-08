Raków Częstochowa przegrał niedzielne spotkanie trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem Radom (1:3). To druga porażka Medalików w tej kampanii, co może zaskakiwać.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Radomiak - Raków Częstochowa

Raków na tarczy w Radomiu. Radomiak ograł faworyta

Raków Częstochowa przystępował do niedzielnej potyczki, łącząc rywalizację ligową z występami w eliminacjach do europejskich pucharów. W środku tygodnia wicemistrzowie Polski pokonali Żilinę (3:1), ale kilka dni wcześniej ulegli Wiśle Płock (1:3). Radomiak z kolei miał za sobą remis z Arką Gdynia (1:1) oraz efektowną wygraną nad Pogonią Szczecin (5:1).

W pierwszej połowie nie brakowało emocji, jednak żadna ze stron nie zdołała otworzyć wyniku. Nadzieje na gole przeniosły się więc na drugą część spotkania.

Po zmianie stron pierwsza bramka padła bardzo szybko – już w 48. minucie Capita wyprowadził gospodarzy na prowadzenie po efektownej indywidualnej akcji. Radomiak nie zamierzał na tym poprzestać. Tym samym w 66. minucie Roberto Alves podwyższył na 2:0, skutecznie wykonując rzut karny podyktowany za faul Zorana Arsenicia na Rafale Wolskim. Sytuacja gości stała się bardzo trudna.

CAPEMBA! ALEŻ RAJD, ALEŻ GOL! 🚀😱



Jak odpowie Raków? 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/iXbevwyjG2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 3, 2025 Rozstrzelali się w Radomiu! Gospodarze podwyższyli po rzucie karnym na 2:0, ale Brunes szybko odpowiedział golem kontaktowym ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/6FGqijyqP8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 3, 2025

Raków jednak nie zamierzał się poddawać i ruszył do odrabiania strat. Kontaktowego gola już dwie minuty później – w 68. minucie – strzelił niezawodny na początku sezonu Jonatan Brunes. To jednak było wszystko, na co stać było częstochowian tego dnia. Tymczasem w 85. minucie Radomiak ustalił wynik meczu na 3:1, a autorem bramki był Maurides. Gospodarze przeprowadzili wówczas składną, zespołową akcję.

Tego już Raków chyba nie odwróci! 😱 Maurides na 3:1 dla Radomiaka! ⚽



📺 Transmisja trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/VtjI4kDZtJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 3, 2025

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Radomiak ma na koncie siedem punktów. Raków pozostaje z dorobkiem trzech oczek.

