Radomiak Radom potwierdza kolejny letni transfer

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak z transferem doświadczonego gracza

Radomiak Radom w minionym sezonie zaprezentował się raczej przeciętnie. Zespół Zielonych długo musiał myśleć o utrzymaniu w lidze, ale jak powszechnie wiadomo, w końcu się to udało. Finalnie zajęli oni 12. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i przed nowymi rozgrywkami mają ambitne plany.

Do tej pory władze zespołu z Radomia przeprowadziły kilka ciekawych transferów i klasycznie dla swojej polityki transferowej byli to piłkarze zagraniczni. Dzisiaj klub poinformował o kolejnym, zapowiadanym już od jakiegoś czasu, wzmocnieniu. Nowym graczem radomian został niejaki Ibrahima Camara. Defensywny pomocnik wiązał się z klubem umową obowiązującą do 30 sierpnia 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Ibrahima Camara w poprzednim sezonie występował w barwach Boavisty w lidze portugalskiej. W sumie na poziomie tamtejszej ekstraklasy 26-latek ma na koncie 125 występów oraz sześć asyst. W minionych rozgrywkach rozegrał 27 spotkań. W przeszłości Gwinejczyk związany był także z rezerwami Bragi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

