Wisła Kraków otrzymała ofertę za Rodado! Gwiazdor podejmie decyzję

Wisła Kraków otrzymała ofertę w wysokości 1,4 miliona euro od tureckiego zespołu Amed SK za Angela Rodado. Co istotne, gwiazdor zastanawia się nad decyzją, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

ZUMA Press Inc / Alamu Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła otrzymała ofertę 1,4 miliona za Rodado

Wisła Kraków od jakiegoś czasu musi mierzyć się ze sporym zainteresowaniem osobą Angela Rodado. Hiszpański gwiazdor Białej Gwiazdy wzbudza bowiem bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Tylko przez kilka ostatnich dni mówiło się o chęci pozyskania piłkarza ze strony Widzewa Łódź oraz Łudogorca Razgrad. Informacje o ofercie z tego ostatniego klubu przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Teraz z kolei okazuje się, że Wisła Kraków otrzymała ofertę od tureckiego zespołu Amed SK, który występuje na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, mowa tu o ofercie w wysokości 1,4 miliona euro. O zainteresowaniu tego samego zespołu informował Piotr Koźmiński. Co ciekawe, Turcy chcą zapłacić z góry, i to w jednej racie, co byłoby bardzo korzystne dla Wisły Kraków. Zdaniem Włodarczyka, Angel Rodado zastanawia się nad decyzją ws. transferu.

Angel Rodado w minionym sezonie rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył 30 goli oraz zanotował 11 goli. Hiszpan bez cienia wątpliwości był najlepszym graczem Betclic 1. ligi. W sumie dla Białej Gwiazdy wystąpił on do tej pory 109 razy i 66-krotnie umieszczał piłkę w siatce oraz 17 razy zanotował ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 1,5 miliona euro.

