Radomiak zaczął, ale Jagiellonia skończyła. Jesus Imaz bohaterem [WIDEO]

19:27, 17. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok wygrała trzeci mecz z rzędu w PKO BP Ekstraklasie. W niedzielę podopieczni Adriana Siemieńca pokonali Radomiak Radom (2:1). Bohaterem został Jesus Imaz.

Jesus Imaz
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia odrobiła straty, pokonali Radomiak 2:1

Jagiellonia Białystok w środku tygodnia wywalczyła awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Z kolei w niedzielę odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na stadionie w Radomiu pokonali Radomiaka (2:1). Podopieczni Adriana Siemieńca musieli odrabiać straty, ponieważ to gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie.

Worek z bramkami otworzył Jan Grzesik, wykorzystując fakt, że był niepilnowany w polu karnym. Po podaniu od Joao Pedro niemal natychmiast oddał strzał w światło bramki, a futbolówka zatrzepotała w siatce.

Goście stosunkowo szybko wyrównali, ponieważ remis zagościł na tablicy wyników jeszcze przed przerwą. Na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz. Hiszpan oddał precyzyjny strzał z pola karnego, po którym Filip Majchrowicz musiał wyciągać piłkę z bramki.

Chwilę po przerwie na listę strzelców znów wpisał się Jesus Imaz. Warto zaznaczyć, że była to setna bramka Hiszpana w Ekstraklasie.

Radomiacy nie byli w stanie odpowiedzieć na dwa gole Jagiellonii, przegrywając drugi mecz z rzędu w lidze. Po 5. kolejkach Radomiak zajmuje 7. miejsce. Z kolei Duma Podlasia po zdobyciu kompletu punktów awansowała na 4. miejsce w tabeli.

Radomiak Radom 1:2 Jagiellonia Białystok (32′ Grzesik – 43′, 50′ Imaz)

POLECAMY TAKŻE

Adrian Siemieniec
Jagiellonia Białystok szykuje transfer. Oferta na stole
Arka Gdynia - Radomiak Radom
Radomiak sprzedał pomocnika. Solidny zarobek
Adrian Siemieniec i Sławomir Abramowicz
Siemieniec wściekł się na piłkarza. Wiek go nie usprawiedliwia