Radomiak zaczął, ale Jagiellonia skończyła. Jesus Imaz bohaterem [WIDEO]

Jagiellonia odrobiła straty, pokonali Radomiak 2:1
Jagiellonia Białystok w środku tygodnia wywalczyła awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Z kolei w niedzielę odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na stadionie w Radomiu pokonali Radomiaka (2:1). Podopieczni Adriana Siemieńca musieli odrabiać straty, ponieważ to gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie.
Worek z bramkami otworzył Jan Grzesik, wykorzystując fakt, że był niepilnowany w polu karnym. Po podaniu od Joao Pedro niemal natychmiast oddał strzał w światło bramki, a futbolówka zatrzepotała w siatce.
Goście stosunkowo szybko wyrównali, ponieważ remis zagościł na tablicy wyników jeszcze przed przerwą. Na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz. Hiszpan oddał precyzyjny strzał z pola karnego, po którym Filip Majchrowicz musiał wyciągać piłkę z bramki.
Chwilę po przerwie na listę strzelców znów wpisał się Jesus Imaz. Warto zaznaczyć, że była to setna bramka Hiszpana w Ekstraklasie.
Radomiacy nie byli w stanie odpowiedzieć na dwa gole Jagiellonii, przegrywając drugi mecz z rzędu w lidze. Po 5. kolejkach Radomiak zajmuje 7. miejsce. Z kolei Duma Podlasia po zdobyciu kompletu punktów awansowała na 4. miejsce w tabeli.
Radomiak Radom 1:2 Jagiellonia Białystok (32′ Grzesik – 43′, 50′ Imaz)