Radomiak zaczął, ale Jagiellonia skończyła. Jesus Imaz bohaterem [WIDEO]

Jagiellonia Białystok wygrała trzeci mecz z rzędu w PKO BP Ekstraklasie. W niedzielę podopieczni Adriana Siemieńca pokonali Radomiak Radom (2:1). Bohaterem został Jesus Imaz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia odrobiła straty, pokonali Radomiak 2:1

Jagiellonia Białystok w środku tygodnia wywalczyła awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Z kolei w niedzielę odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na stadionie w Radomiu pokonali Radomiaka (2:1). Podopieczni Adriana Siemieńca musieli odrabiać straty, ponieważ to gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie.

Worek z bramkami otworzył Jan Grzesik, wykorzystując fakt, że był niepilnowany w polu karnym. Po podaniu od Joao Pedro niemal natychmiast oddał strzał w światło bramki, a futbolówka zatrzepotała w siatce.

𝐉𝐀𝐍 „𝐉𝐎𝐀𝐎” 𝐆𝐑𝐙𝐄𝐒𝐈𝐊! 🌟 Radomiak prowadzi z Jagiellonią 1:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/BIwzOt5L3L — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Goście stosunkowo szybko wyrównali, ponieważ remis zagościł na tablicy wyników jeszcze przed przerwą. Na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz. Hiszpan oddał precyzyjny strzał z pola karnego, po którym Filip Majchrowicz musiał wyciągać piłkę z bramki.

Jagiellonia wyrównuje jeszcze przed przerwą! ⚽ Jesus Imaz 🇪🇸 precyzyjnym strzałem pokonał Filipa Majchrowicza! 👌



📺 Transmisja meczu w Radomiu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/zx8g17MLw9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Chwilę po przerwie na listę strzelców znów wpisał się Jesus Imaz. Warto zaznaczyć, że była to setna bramka Hiszpana w Ekstraklasie.

𝐒𝐄𝐓𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐉𝐄𝐒𝐔𝐒𝐀 𝐈𝐌𝐀𝐙𝐀 𝐖 𝐏𝐊𝐎 𝐁𝐏 𝐄𝐊𝐒𝐓𝐑𝐀𝐊𝐋𝐀𝐒𝐈𝐄! 💯 👏



Jagiellonia prowadzi w Radomiu!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/wXODv2SgBM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Radomiacy nie byli w stanie odpowiedzieć na dwa gole Jagiellonii, przegrywając drugi mecz z rzędu w lidze. Po 5. kolejkach Radomiak zajmuje 7. miejsce. Z kolei Duma Podlasia po zdobyciu kompletu punktów awansowała na 4. miejsce w tabeli.

Radomiak Radom 1:2 Jagiellonia Białystok (32′ Grzesik – 43′, 50′ Imaz)