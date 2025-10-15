PZPN wybrał nowego szefa sędziów. Koniec wakatu

Konrad Swierad / alamy Na zdjęciu: Sędzia VAR

Jest nowy szef sędziów

Jednym z największych obecnie problemów polskiej piłki z pewnością jest poziom sędziowania. Właściwie nie ma w ostatnim czasie kolejki bez większej kontrowersji, która czasami przeradza się nawet w wypaczenie wyniku. O problemie z jakością pracy sędziów oraz po prostu z ich liczbą mówi się nie od dzisiaj i z pewnością potrzeba wiele czasu na naprawienie wszystkich problemów oraz zaniedbań ostatnich lat.

Dlatego też dobrze, że udało się w końcu wybrać nowego szefa sędziów. Od kilku miesięcy trwał bowiem wakat na stanowisku szefa Kolegium Sędziów PZPN. W tym czasie wiele mówiło się o możliwych kandydatach na to stanowisko, ale finalnie dokonano wyboru, który padł na Marcina Szulca. W przeszłości był on sędzią w rozgrywkach Ekstraklasy oraz na poziomie międzynarodowym.

– Nowym Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZPN został Marcin Szulc, który od lipca 2025 roku pełnił obowiązki szefa arbitrów, a w poprzedniej kadencji był sekretarzem KS. W Kolegium Sędziów znalazły się trzy nowe osoby: Tomasz Radkiewicz, Krzysztof Myrmus oraz Radosław Siejka – czytamy w komunikacie przygotowanym przez PZPN.

