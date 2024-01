Prezes Śląska otwarcie o negocjacjach z Exposito: Są trudne

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito to niekwestionowana gwiazda Śląska i całej Ekstraklasy

Wrocławianie pragną przedłużyć wygasający kontrakt Hiszpana

Prezes Patryk Załęczny wprost zdradza, że szanse są niewielkie

Exposito liczy na ofertę z lepszej ligi?

Śląsk Wrocław po rundzie jesiennej jest sensacyjnym liderem Ekstraklasy. Zespół Jacka Magiery ma za swoim plecami największe tuzy ligi, dla których mistrzostwo Polski jest traktowane jako obowiązek. W ekipie z Wrocławia błyszczy przede wszystkim Erik Exposito, który uzbierał dotychczas czternaście trafień i trzy asysty. Pod względem bramek jest to najlepszy sezon w jego karierze, a do końca pozostało jeszcze wiele kolejek.

Hiszpański napastnik generuje olbrzymie zainteresowanie zarówno na polskim rynku, jak i poza granicami. Raków Częstochowa od dawna marzy o ściągnięciu go do siebie. Szanse na to są coraz mniejsze, gdyż Exposito prezentuje się atrakcyjnie dla klubów z lepszych lig.

Po sezonie wygasa jego kontrakt ze Śląskiem. Choć wrocławianie robią wszystko, aby zatrzymać go na dłużej, prezes Patryk Załęczny ma świadomość, że szanse są niewielkie.

– Trudno, żeby przedłużył z nami. Te negocjacje są trudne. Dla nas nawet lepiej, żeby te negocjacje się przeciągały. Nie mówię tu nawet o Śląsku, ale też pewnie jego agencja rozmawia z innymi. Niech nastrzela tych goli, bo chcemy utrzymywać się na szczycie tabeli. Im dalej w las, tym więcej otrzyma ofert – przekazał prezes lidera Ekstraklasy.

